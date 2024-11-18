https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984373153.html

"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии

"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2024

"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Россией теснее, чем оно могло бы быть даже в случае, если бы они были одним... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:06

2024-11-18T13:06

2024-11-18T13:06

союзное государство

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

василий анохин

союзное государство

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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Россией теснее, чем оно могло бы быть даже в случае, если бы они были одним государством. "Наше сотрудничество - Беларуси с Россией - теснее, чем если бы мы жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга. То нам и надо, чтобы мы были едины, и чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочим не смог растащить в разные стороны, как это было после распада Советского Союза", - сказал президент в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным. По словам белорусского президента," есть два государства, есть общее отечество". "Россияне не возражают против этого... Оно от Бреста до Владивостока. Это наше отечество. Этим все сказано. Но так случилось, не по нашей вине, у нас два государства - Беларусь и Россия. Я ни разу не слышал от президента России, чтобы он сказал: "Слушай, завтра надо жить обязательно в одном государстве". Никогда такого не было. В этом нет никакой необходимости", - констатировал Лукашенко.Президент подчеркнул, что в политике и дипломатии у Белоруссии и России в этом плане все определено. "Не надо делать непонятных телодвижений ни с одной, ни с другой стороны", - добавил он. Лукашенко также отметил, что на основе понимания этого развиваются экономические контакты, при этом и экономика является базисом и фундаментом отношений.

https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html

https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977198316.html

россия

белоруссия

минск

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Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, василий анохин, союзное государство