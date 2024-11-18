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"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2024
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Союзное государство
 
13:06 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984373153.html
"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии
"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2024
"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Россией теснее, чем оно могло бы быть даже в случае, если бы они были одним... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:06
2024-11-18T13:06
союзное государство
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
василий анохин
союзное государство
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Россией теснее, чем оно могло бы быть даже в случае, если бы они были одним государством. "Наше сотрудничество - Беларуси с Россией - теснее, чем если бы мы жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга. То нам и надо, чтобы мы были едины, и чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочим не смог растащить в разные стороны, как это было после распада Советского Союза", - сказал президент в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным. По словам белорусского президента," есть два государства, есть общее отечество". &quot;Россияне не возражают против этого... Оно от Бреста до Владивостока. Это наше отечество. Этим все сказано. Но так случилось, не по нашей вине, у нас два государства - Беларусь и Россия. Я ни разу не слышал от президента России, чтобы он сказал: &quot;Слушай, завтра надо жить обязательно в одном государстве&quot;. Никогда такого не было. В этом нет никакой необходимости&quot;, - констатировал Лукашенко.Президент подчеркнул, что в политике и дипломатии у Белоруссии и России в этом плане все определено. "Не надо делать непонятных телодвижений ни с одной, ни с другой стороны", - добавил он. Лукашенко также отметил, что на основе понимания этого развиваются экономические контакты, при этом и экономика является базисом и фундаментом отношений.
https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977198316.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, василий анохин, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Василий Анохин, Союзное государство
"Это наше Отечество". Лукашенко рассказал о связи России и Белоруссии

Лукашенко: связи РФ и Белоруссии теснее, чем если бы они были одной страной

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Россией теснее, чем оно могло бы быть даже в случае, если бы они были одним государством.
"Наше сотрудничество - Беларуси с Россией - теснее, чем если бы мы жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга. То нам и надо, чтобы мы были едины, и чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочим не смог растащить в разные стороны, как это было после распада Советского Союза", - сказал президент в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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25 июля, 15:50
По словам белорусского президента," есть два государства, есть общее отечество".
«

"Россияне не возражают против этого... Оно от Бреста до Владивостока. Это наше отечество. Этим все сказано. Но так случилось, не по нашей вине, у нас два государства - Беларусь и Россия. Я ни разу не слышал от президента России, чтобы он сказал: "Слушай, завтра надо жить обязательно в одном государстве". Никогда такого не было. В этом нет никакой необходимости", - констатировал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в политике и дипломатии у Белоруссии и России в этом плане все определено.
"Не надо делать непонятных телодвижений ни с одной, ни с другой стороны", - добавил он.
Лукашенко также отметил, что на основе понимания этого развиваются экономические контакты, при этом и экономика является базисом и фундаментом отношений.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле. 9 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВасилий АнохинСоюзное государство
 
 
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