https://ria.ru/20241118/liniya-1984302621.html

Роспотребнадзор открыл горячую линию для потребителей платных медуслуг

Роспотребнадзор открыл горячую линию для потребителей платных медуслуг - РИА Новости, 18.11.2024

Роспотребнадзор открыл горячую линию для потребителей платных медуслуг

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, задать вопросы... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T01:22

2024-11-18T01:22

2024-11-18T01:22

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, задать вопросы граждане могут до 29 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. "В период с 18 по 29 ноября 2024 года Роспотребнадзором открыта Всероссийская горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении. По данным ведомства, граждане смогут задать вопросы о том, какие права есть у потребителя при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, каким образом можно защитить свои права как потребитель данных услуг, а также какие требования должны соблюдаться при оказании платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг и как можно обратиться в Роспотребнадзор в случае нарушения прав потребителей при получении данных услуг. Задать вопросы по интересующей тематике можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, региональным "горячим линиям" Роспотребнадзора или лично в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии.

https://ria.ru/20241114/nauka-1983543324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)