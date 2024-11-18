https://ria.ru/20241118/liniya-1984302621.html
Роспотребнадзор открыл горячую линию для потребителей платных медуслуг
Роспотребнадзор открыл горячую линию для потребителей платных медуслуг - РИА Новости, 18.11.2024
Роспотребнадзор открыл горячую линию для потребителей платных медуслуг
Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, задать вопросы... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:22
2024-11-18T01:22
2024-11-18T01:22
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, задать вопросы граждане могут до 29 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. "В период с 18 по 29 ноября 2024 года Роспотребнадзором открыта Всероссийская горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении. По данным ведомства, граждане смогут задать вопросы о том, какие права есть у потребителя при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, каким образом можно защитить свои права как потребитель данных услуг, а также какие требования должны соблюдаться при оказании платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг и как можно обратиться в Роспотребнадзор в случае нарушения прав потребителей при получении данных услуг. Задать вопросы по интересующей тематике можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, региональным "горячим линиям" Роспотребнадзора или лично в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии.
https://ria.ru/20241114/nauka-1983543324.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор открыл горячую линию для потребителей платных медуслуг
В России открылась горячая линия по защите прав потребителей платных медуслуг
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, задать вопросы граждане могут до 29 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В период с 18 по 29 ноября 2024 года Роспотребнадзором открыта Всероссийская горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, граждане смогут задать вопросы о том, какие права есть у потребителя при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, каким образом можно защитить свои права как потребитель данных услуг, а также какие требования должны соблюдаться при оказании платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг и как можно обратиться в Роспотребнадзор в случае нарушения прав потребителей при получении данных услуг.
Задать вопросы по интересующей тематике можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, региональным "горячим линиям" Роспотребнадзора или лично в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии.