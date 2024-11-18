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Более 3 тысяч лифтов починили с октября в жилых домах Подмосковья
Более 3 тысяч лифтов починили с октября в жилых домах Подмосковья - РИА Новости, 18.11.2024
Более 3 тысяч лифтов починили с октября в жилых домах Подмосковья
С начала октября в Подмосковье ведется активная работа по восстановлению лифтового оборудования в жилых домах, за это время специалисты смогли устранить 3361... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:21
2024-11-18T18:21
2024-11-18T18:21
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. С начала октября в Подмосковье ведется активная работа по восстановлению лифтового оборудования в жилых домах, за это время специалисты смогли устранить 3361 дефект. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.В частности, специалисты восстановили плавность хода кабин, освещение в них, а также починили кнопки. Кроме того, теперь все лифты останавливаются на расстоянии не более двух сантиметров выше или ниже нужного этажа.В министерстве отметили, что поломки оборудования происходят по двум причинам. Первая – это изношенность, а вторая – вандализм. В последнем случае все затраты по ремонту ложатся на плечи нарушителя.
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