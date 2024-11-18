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Лавров и Эрдоган пообщались перед началом саммита G20 - РИА Новости, 18.11.2024
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17:22 18.11.2024 (обновлено: 18:26 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/lavrov-1984447643.html
Лавров и Эрдоган пообщались перед началом саммита G20
Лавров и Эрдоган пообщались перед началом саммита G20 - РИА Новости, 18.11.2024
Лавров и Эрдоган пообщались перед началом саммита G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган кратко пообщались перед началом саммита G20, следует из кадров трансляции, которую... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:22
2024-11-18T18:26
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сергей лавров
владимир путин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган кратко пообщались перед началом саммита G20, следует из кадров трансляции, которую демонстрируют в медиацентре. Лавров и Эрдоган, сидя за столом, обменялись репликами перед началом первой встречи в рамках саммита, посвященной Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Глава МИД возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
https://ria.ru/20241023/putin-1979647365.html
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в мире, россия, турция, рио-де-жанейро (город), реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка
В мире, Россия, Турция, Рио-де-Жанейро (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Владимир Путин, Большая двадцатка
Лавров и Эрдоган пообщались перед началом саммита G20

Глава МИД РФ Лавров и Эрдоган кратко пообщались перед началом саммита G20

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган кратко пообщались перед началом саммита G20, следует из кадров трансляции, которую демонстрируют в медиацентре.
Лавров и Эрдоган, сидя за столом, обменялись репликами перед началом первой встречи в рамках саммита, посвященной Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россияне занимают первое место по числу туристов в Турцию, заявил Путин
23 октября, 18:21
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Глава МИД возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, заявил Лавров
1 ноября, 07:35
 
В миреРоссияТурцияРио-де-Жанейро (город)Реджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровВладимир ПутинБольшая двадцатка
 
 
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