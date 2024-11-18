Лавров прибыл на саммит G20
Лавров прибыл на саммит G20 в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва на торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. 18 ноября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва на торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. 18 ноября 2024
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), передает корреспондент РИА Новости.
Министр прошел по красной ковровой дорожке в Музей современного искусства, где проводятся основные мероприятия. Его приветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Саммит лидеров G20 проходит с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина.
Предыдущая встреча глав стран "Двадцатки" состоялась в Нью-Дели в сентябре прошлого года. Тогда российскую делегацию также возглавлял глава МИД.
Как ранее сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров выступит на пленарных заседаниях, посвященных борьбе с неравенством, голодом, бедностью, а также реформам глобальных институтов. У него также запланированы несколько встреч и контактов.
С 1 декабря 2023 года началось председательство Бразилии в G20. В 2025-м оно перейдет ЮАР.
"Группа двадцати" (G20)
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