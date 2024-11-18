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Лавров прибыл на саммит G20 - РИА Новости, 18.11.2024
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16:29 18.11.2024 (обновлено: 19:21 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/lavrov-1984421732.html
Лавров прибыл на саммит G20
Лавров прибыл на саммит G20 - РИА Новости, 18.11.2024
Лавров прибыл на саммит G20
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:29
2024-11-18T19:21
в мире
большая двадцатка
бразилия
рио-де-жанейро (город)
россия
сергей лавров
луис инасиу лула да силва
саммит g20
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), передает корреспондент РИА Новости.Министр прошел по красной ковровой дорожке в Музей современного искусства, где проводятся основные мероприятия. Его приветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.Саммит лидеров G20 проходит с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина. Как ранее сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров выступит на пленарных заседаниях, посвященных борьбе с неравенством, голодом, бедностью, а также реформам глобальных институтов. У него также запланированы несколько встреч и контактов.С 1 декабря 2023 года началось председательство Бразилии в G20. В 2025-м оно перейдет ЮАР.
https://ria.ru/20241118/g20-1984417098.html
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бразилия
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в мире, большая двадцатка, бразилия, рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, саммит g20
В мире, Большая двадцатка, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сергей Лавров, Луис Инасиу Лула да Силва, Саммит G20
Лавров прибыл на саммит G20

Лавров прибыл на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва на торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. 18 ноября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва на торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва на торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. 18 ноября 2024
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), передает корреспондент РИА Новости.
Министр прошел по красной ковровой дорожке в Музей современного искусства, где проводятся основные мероприятия. Его приветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Участникам саммита G20 удалось договориться, пишет Блумберг
Вчера, 16:11
Саммит лидеров G20 проходит с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина.

Предыдущая встреча глав стран "Двадцатки" состоялась в Нью-Дели в сентябре прошлого года. Тогда российскую делегацию также возглавлял глава МИД.

Как ранее сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров выступит на пленарных заседаниях, посвященных борьбе с неравенством, голодом, бедностью, а также реформам глобальных институтов. У него также запланированы несколько встреч и контактов.
С 1 декабря 2023 года началось председательство Бразилии в G20. В 2025-м оно перейдет ЮАР.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Группа двадцати" (G20)
Вчера, 01:03
 
В миреБольшая двадцаткаБразилияРио-де-Жанейро (город)РоссияСергей ЛавровЛуис Инасиу Лула да СилваСаммит G20
 
 
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