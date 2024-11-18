https://ria.ru/20241118/lavrov-1984421732.html

Лавров прибыл на саммит G20

Лавров прибыл на саммит G20 - РИА Новости, 18.11.2024

Лавров прибыл на саммит G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:29

2024-11-18T16:29

2024-11-18T19:21

в мире

большая двадцатка

бразилия

рио-де-жанейро (город)

россия

сергей лавров

луис инасиу лула да силва

саммит g20

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), передает корреспондент РИА Новости.Министр прошел по красной ковровой дорожке в Музей современного искусства, где проводятся основные мероприятия. Его приветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.Саммит лидеров G20 проходит с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина. Как ранее сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров выступит на пленарных заседаниях, посвященных борьбе с неравенством, голодом, бедностью, а также реформам глобальных институтов. У него также запланированы несколько встреч и контактов.С 1 декабря 2023 года началось председательство Бразилии в G20. В 2025-м оно перейдет ЮАР.

https://ria.ru/20241118/g20-1984417098.html

https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

россия

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в мире, большая двадцатка, бразилия, рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, саммит g20