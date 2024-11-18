https://ria.ru/20241118/lapych--1984444768.html
Украинскую военнослужащую Лапыч* внесли в перечень террористов
Украинскую военнослужащую Лапыч* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 18.11.2024
Украинскую военнослужащую Лапыч* внесли в перечень террористов
Украинская военнослужащая Юлия Лапыч*, в отношении которой возбуждено дело за преступления в Курской области, внесена в перечень террористов и экстремистов,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:17
2024-11-18T18:17
2024-11-18T18:17
специальная военная операция на украине
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
курская область
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинская военнослужащая Юлия Лапыч*, в отношении которой возбуждено дело за преступления в Курской области, внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В сентябре сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело против украинской военнослужащей Юлии Лапыч*, участвовавшей в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры в Курской области. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:... 38. Лапыч Юлия Олеговна*, 09.07.1998 года рождения", - говорится в сообщении.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Курская область, Общество
Украинскую военнослужащую Лапыч* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг: украинскую военнослужащую Лапыч внесли в перечень террористов