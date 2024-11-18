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Пензенская область передала в зону СВО квадрокоптеры, квадроциклы и "Нивы" - РИА Новости, 18.11.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
20:12 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/kvadrokoptery-1984465668.html
Пензенская область передала в зону СВО квадрокоптеры, квадроциклы и "Нивы"
Пензенская область передала в зону СВО квадрокоптеры, квадроциклы и "Нивы" - РИА Новости, 18.11.2024
Пензенская область передала в зону СВО квадрокоптеры, квадроциклы и "Нивы"
Пензенская область отправила бойцам в зону специальной военной операции партию гуманитарного груза, в составе которого стройматериалы, квадрокоптеры, детекторы... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:12
2024-11-18T20:12
пензенская область
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 18 ноя - РИА Новости. Пензенская область отправила бойцам в зону специальной военной операции партию гуманитарного груза, в составе которого стройматериалы, квадрокоптеры, детекторы дронов, три квадроцикла и два автомобиля "Нива", сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По моему поручению сегодня в зону проведения СВО из Пензенской области отправили очередную партию гуманитарного груза... Мы передали более 8 тонн стройматериалов, необходимых для обустройства блиндажей, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и более 100 единиц детекторов дронов, позволяющих заблаговременно обнаруживать беспилотные летательные аппараты противника и принимать меры к их уничтожению — эти модели уже хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения СВО. Еще отправили три квадроцикла и два новых автомобиля "Нива", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, гуманитарный груз собран по заявкам командиров воинских частей, сформированных на территории Пензенской области. "Техника и строительные материалы очень нужны для обеспечения безопасности наших военнослужащих", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20241111/trassa-1983193746.html
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пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Пензенская область, Олег Мельниченко

Пензенская область передала в зону СВО квадрокоптеры, квадроциклы и "Нивы"

CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 18 ноя - РИА Новости. Пензенская область отправила бойцам в зону специальной военной операции партию гуманитарного груза, в составе которого стройматериалы, квадрокоптеры, детекторы дронов, три квадроцикла и два автомобиля "Нива", сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По моему поручению сегодня в зону проведения СВО из Пензенской области отправили очередную партию гуманитарного груза... Мы передали более 8 тонн стройматериалов, необходимых для обустройства блиндажей, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и более 100 единиц детекторов дронов, позволяющих заблаговременно обнаруживать беспилотные летательные аппараты противника и принимать меры к их уничтожению — эти модели уже хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения СВО. Еще отправили три квадроцикла и два новых автомобиля "Нива", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По его словам, гуманитарный груз собран по заявкам командиров воинских частей, сформированных на территории Пензенской области.
"Техника и строительные материалы очень нужны для обеспечения безопасности наших военнослужащих", - отметил глава региона.
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Пензенская областьПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
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