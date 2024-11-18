https://ria.ru/20241118/kuzbass-1984318919.html

Жителю Кузбасса грозит пожизненный срок за посягательство на жизнь судьи

Жителю Кузбасса грозит пожизненный срок за посягательство на жизнь судьи - РИА Новости, 18.11.2024

Жителю Кузбасса грозит пожизненный срок за посягательство на жизнь судьи

Жителю города Кемерово грозит пожизненное заключение за посягательство на жизнь судьи в зале суда и угрозы убийством ее семьи, сообщают пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:30

2024-11-18T07:30

2024-11-18T07:30

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Жителю города Кемерово грозит пожизненное заключение за посягательство на жизнь судьи в зале суда и угрозы убийством ее семьи, сообщают пресс-служба СУ СК по Кемеровской области и объединенный пресс-центр судов региона. "Мужчина, находясь в зале судебного заседания в одном из районных судов города Кемерово, в зале судебного заседания посягнул на жизнь председательствующего судьи, а также высказал должностному лицу угрозу убийством и применения насилия в отношении близких лиц. Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками службы конвоя", – сообщили в объединенном пресс-центре судов, не уточнив, каким образом подсудимый посягнул на жизнь судьи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие). В СУ СК Кузбасса уточнили, что инцидент произошел 14 ноября. "Следователями СК проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедших событий, назначены необходимые судебные экспертизы. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Санкция статьи 295 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь", - пояснили в свою очередь в пресс-службе СУ СК Кемеровской области.

https://ria.ru/20241018/kuzbass-1978746293.html

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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)