https://ria.ru/20241118/kurskaya-1984389334.html
Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах семи населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:59
2024-11-18T13:59
2024-11-18T14:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab1f2b2024500af7bc9612593d06b8d2.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах семи населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области и двух - в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416700_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40a4ebde46b66a5245ebbcd0d99efee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
ВС РФ поразили силы 9 бригад ВСУ около 7 населённых пунктов курского приграничья