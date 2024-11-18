https://ria.ru/20241118/kurskaya-1984389334.html

Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024

Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах семи населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:59

2024-11-18T13:59

2024-11-18T14:02

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах семи населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области и двух - в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф