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Пушилин рассказал об обстановке в Курахово - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 18.11.2024 (обновлено: 10:34 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1984342975.html
Пушилин рассказал об обстановке в Курахово
Пушилин рассказал об обстановке в Курахово - РИА Новости, 18.11.2024
Пушилин рассказал об обстановке в Курахово
Украинское командование не дает приказ на отвод сил из Курахово в Донецкой Народной Республике, а пытается перебрасывать резервы для удержания города, сообщил... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:33
2024-11-18T10:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
курахово
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинское командование не дает приказ на отвод сил из Курахово в Донецкой Народной Республике, а пытается перебрасывать резервы для удержания города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" Он отметил, что Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Также, по его словам, из Курахово противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка. "После освобождения Курахово полноценно у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка, до Петровского района. Но при этом очень важно для нас еще и само Кураховское водохранилище, дамбу которого противник совсем недавно взорвал… Крайне важно такой укрепрайон противника как Курахово освободить. И именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы, и уже когда даже ситуация абсолютно безнадежна, тем не менее, мы видим, что военное украинское командование не дает команду на отход. По крайней мере, мы это не фиксируем", - сказал Пушилин. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
курахово
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, курахово
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Курахово
Пушилин рассказал об обстановке в Курахово

Пушилин: ВСУ пытаются перебросить резервы для удержания Курахово

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинское командование не дает приказ на отвод сил из Курахово в Донецкой Народной Республике, а пытается перебрасывать резервы для удержания города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
Он отметил, что Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Также, по его словам, из Курахово противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка.
© ИнфографикаКурахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
© Инфографика
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
"После освобождения Курахово полноценно у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка, до Петровского района. Но при этом очень важно для нас еще и само Кураховское водохранилище, дамбу которого противник совсем недавно взорвал… Крайне важно такой укрепрайон противника как Курахово освободить. И именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы, и уже когда даже ситуация абсолютно безнадежна, тем не менее, мы видим, что военное украинское командование не дает команду на отход. По крайней мере, мы это не фиксируем", - сказал Пушилин.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныКурахово
 
 
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