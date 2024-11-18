https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1984342975.html

Пушилин рассказал об обстановке в Курахово

Пушилин рассказал об обстановке в Курахово - РИА Новости, 18.11.2024

Пушилин рассказал об обстановке в Курахово

Украинское командование не дает приказ на отвод сил из Курахово в Донецкой Народной Республике, а пытается перебрасывать резервы для удержания города, сообщил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:33

2024-11-18T10:33

2024-11-18T10:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

курахово

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинское командование не дает приказ на отвод сил из Курахово в Донецкой Народной Республике, а пытается перебрасывать резервы для удержания города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" Он отметил, что Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Также, по его словам, из Курахово противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка. "После освобождения Курахово полноценно у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка, до Петровского района. Но при этом очень важно для нас еще и само Кураховское водохранилище, дамбу которого противник совсем недавно взорвал… Крайне важно такой укрепрайон противника как Курахово освободить. И именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы, и уже когда даже ситуация абсолютно безнадежна, тем не менее, мы видим, что военное украинское командование не дает команду на отход. По крайней мере, мы это не фиксируем", - сказал Пушилин. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.

https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

курахово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, курахово