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В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 18.11.2024
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12:36 18.11.2024 (обновлено: 13:00 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kreml-1984368600.html
В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона
В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 18.11.2024
В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона
Франция пока не проявляла инициативы по организации разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:36
2024-11-18T13:00
франция
россия
берлин (город)
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Франция пока не проявляла инициативы по организации разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Макрон 17 ноября заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным, "когда позволит контекст". "Нет, никаких инициатив пока на этот счет не было. Как-то должны сложиться обстоятельства, когда возникнет необходимость поговорить и желание", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонного разговора Путина и Макрона. Ранее Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984038671.html
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франция, россия, берлин (город), владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Франция, Россия, Берлин (город), Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона

Песков: Франция не проявляла инициативы по разговору Путина и Макрона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Франция пока не проявляла инициативы по организации разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Макрон 17 ноября заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным, "когда позволит контекст".
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"Нет, никаких инициатив пока на этот счет не было. Как-то должны сложиться обстоятельства, когда возникнет необходимость поговорить и желание", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонного разговора Путина и Макрона.
Ранее Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Вчера, 11:20
 
ФранцияРоссияБерлин (город)Владимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковВ мире
 
 
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