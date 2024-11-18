https://ria.ru/20241118/kreml-1984368600.html

В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона

В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 18.11.2024

В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона

Франция пока не проявляла инициативы по организации разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:36

2024-11-18T12:36

2024-11-18T13:00

франция

россия

берлин (город)

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Франция пока не проявляла инициативы по организации разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Макрон 17 ноября заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным, "когда позволит контекст". "Нет, никаких инициатив пока на этот счет не было. Как-то должны сложиться обстоятельства, когда возникнет необходимость поговорить и желание", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонного разговора Путина и Макрона. Ранее Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984038671.html

https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984351882.html

франция

россия

берлин (город)

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франция, россия, берлин (город), владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире