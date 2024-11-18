https://ria.ru/20241118/kreml-1984367763.html

Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России

Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России

Кремль обратил внимание на публикации, в которых говорилось о разрешении ударов дальнобойными ракетами по территории РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:32

2024-11-18T12:32

2024-11-18T13:01

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кремль обратил внимание на публикации, в которых говорилось о разрешении ударов дальнобойными ракетами по территории РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно же, обратили внимание на соответствующие публикации, где без ссылок на какие-то официальные источники содержится упомянутая вами информация", - сказал Песков на вопрос журналистов, как восприняли в Кремле информацию о том, что США санкционировали использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалило эту информацию со своего сайта.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984347397.html

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украина

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россия, дмитрий песков, нато, украина, сша, джо байден, владимир путин