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Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 18.11.2024 (обновлено: 13:01 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kreml-1984367763.html
Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России
Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России
Кремль обратил внимание на публикации, в которых говорилось о разрешении ударов дальнобойными ракетами по территории РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:32
2024-11-18T13:01
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
нато
украина
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кремль обратил внимание на публикации, в которых говорилось о разрешении ударов дальнобойными ракетами по территории РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно же, обратили внимание на соответствующие публикации, где без ссылок на какие-то официальные источники содержится упомянутая вами информация", - сказал Песков на вопрос журналистов, как восприняли в Кремле информацию о том, что США санкционировали использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалило эту информацию со своего сайта.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984347397.html
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россия, дмитрий песков, нато, украина, сша, джо байден, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин
Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России

Песков: Кремль обратил внимание на публикации о разрешении ударов вглубь РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кремль обратил внимание на публикации, в которых говорилось о разрешении ударов дальнобойными ракетами по территории РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, обратили внимание на соответствующие публикации, где без ссылок на какие-то официальные источники содержится упомянутая вами информация", - сказал Песков на вопрос журналистов, как восприняли в Кремле информацию о том, что США санкционировали использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России
Вчера, 10:53
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалило эту информацию со своего сайта.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковНАТОУкраинаСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
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