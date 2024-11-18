https://ria.ru/20241118/krasnodar-1984370572.html

В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке

В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке - РИА Новости, 18.11.2024

В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке

Трое студентов колледжа пострадали в подростковой драке в Краснодаре, один госпитализирован, двое находятся дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:50

2024-11-18T12:50

2024-11-18T14:41

происшествия

краснодар

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СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Трое студентов колледжа пострадали в подростковой драке в Краснодаре, один госпитализирован, двое находятся дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее в региональном главке МВД рассказывали, что полицейские получили анонимное сообщение о драке неподалёку от жилого комплекса в краевой столице. Прокуратура предварительно установила, конфликт между подростками произошёл вечером 16 ноября около гимназии. Трое студентов колледжа с двумя девушками слушали музыку на улице Хакурате, к ним подошел 17-летний школьник и сделал замечание, попросив приглушить звук и не ругаться матом, между подростками завязался конфликт. "После чего подошли еще пять человек, словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой пострадали трое студентов колледжа. Сейчас один из них госпитализирован, двое находятся дома", - пояснили в региональном ведомстве. Прокуратура оценит действия сотрудников образовательных учреждений и органов профилактики. В надзорном ведомстве также предупредили, что информация, распространяющаяся в ряде СМИ об участии в драке 50 подростков, не соответствует действительности.

https://ria.ru/20241105/saratov-1981980078.html

https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар