https://ria.ru/20241118/krasnodar-1984370572.html
В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке
В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке - РИА Новости, 18.11.2024
В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке
Трое студентов колледжа пострадали в подростковой драке в Краснодаре, один госпитализирован, двое находятся дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:50
2024-11-18T12:50
2024-11-18T14:41
происшествия
краснодар
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СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Трое студентов колледжа пострадали в подростковой драке в Краснодаре, один госпитализирован, двое находятся дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее в региональном главке МВД рассказывали, что полицейские получили анонимное сообщение о драке неподалёку от жилого комплекса в краевой столице. Прокуратура предварительно установила, конфликт между подростками произошёл вечером 16 ноября около гимназии. Трое студентов колледжа с двумя девушками слушали музыку на улице Хакурате, к ним подошел 17-летний школьник и сделал замечание, попросив приглушить звук и не ругаться матом, между подростками завязался конфликт. "После чего подошли еще пять человек, словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой пострадали трое студентов колледжа. Сейчас один из них госпитализирован, двое находятся дома", - пояснили в региональном ведомстве. Прокуратура оценит действия сотрудников образовательных учреждений и органов профилактики. В надзорном ведомстве также предупредили, что информация, распространяющаяся в ряде СМИ об участии в драке 50 подростков, не соответствует действительности.
https://ria.ru/20241105/saratov-1981980078.html
https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар
В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке
В Краснодаре трое студентов колледжа пострадали в драке, один госпитализирован
СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Трое студентов колледжа пострадали в подростковой драке в Краснодаре, один госпитализирован, двое находятся дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в региональном главке МВД рассказывали, что полицейские получили анонимное сообщение о драке неподалёку от жилого комплекса в краевой столице.
Прокуратура предварительно установила, конфликт между подростками произошёл вечером 16 ноября около гимназии. Трое студентов колледжа с двумя девушками слушали музыку на улице Хакурате, к ним подошел 17-летний школьник и сделал замечание, попросив приглушить звук и не ругаться матом, между подростками завязался конфликт.
"После чего подошли еще пять человек, словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой пострадали трое студентов колледжа. Сейчас один из них госпитализирован, двое находятся дома", - пояснили в региональном ведомстве.
Прокуратура оценит действия сотрудников образовательных учреждений и органов профилактики. В надзорном ведомстве также предупредили, что информация, распространяющаяся в ряде СМИ об участии в драке 50 подростков, не соответствует действительности.