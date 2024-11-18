https://ria.ru/20241118/konkurs-1984337421.html
Группа РЭЦ получила призовые места на престижном конкурсе "Проектный Олимп"
Группа РЭЦ получила призовые места на престижном конкурсе "Проектный Олимп" - РИА Новости, 18.11.2024
Группа РЭЦ получила призовые места на престижном конкурсе "Проектный Олимп"
В рамках десятого юбилейного конкурса профессионального управления проектной деятельностью, организованного Аналитическим центром при правительстве РФ, система... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:08
2024-11-18T10:08
2024-11-18T10:08
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В рамках десятого юбилейного конкурса профессионального управления проектной деятельностью, организованного Аналитическим центром при правительстве РФ, система продуктового управления Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) удостоена второго призового места, а практики проектного управления вошли в число финалистов, сообщает центр."Конкурс, на который в 2024 году было подано более тысячи заявок, отличался высокой конкуренцией. Более 190 проектов прошли во второй тур, демонстрируя достижения в шести управленческих дисциплинах: проектном и бережливом управлении, клиентоцентричности, управлении продуктом, муниципальном управлении и гибких подходах к управлению проектами", - говорится в сообщении."Занятое нами второе место на конкурсе "Проектный Олимп" – это признание эффективности нашей системы продуктового управления, которая позволяет нам оперативно реагировать на потребности клиентов и обеспечивать клиентоцентричный подход. Эта награда служит мощным стимулом для дальнейшего развития наших продуктов и предоставления экспортерам самых современных инструментов для достижения успеха на международных рынках", – прокомментировал руководитель продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.В РЭЦ отметили, что успех группы на конкурсе "Проектный Олимп" демонстрирует приверженность организации к внедрению передовых методов управления и подтверждает ее стремление к постоянному совершенствованию для обеспечения максимальной эффективности поддержки российских экспортеров."Высокая оценка наших практик проектного управления на столь авторитетном конкурсе – это заслуга всей нашей команды. Мы постоянно работаем над созданием новых возможностей для клиентов, объединяя различные компетенции и обеспечивая достижение поставленных целей в заданные сроки. Это признание подтверждает эффективность нашего подхода и вдохновляет на дальнейшие достижения", – добавила руководитель проектного офиса РЭЦ Мария Архипова.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В рамках десятого юбилейного конкурса профессионального управления проектной деятельностью, организованного Аналитическим центром при правительстве РФ, система продуктового управления Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) удостоена второго призового места, а практики проектного управления вошли в число финалистов, сообщает центр.
"Конкурс, на который в 2024 году было подано более тысячи заявок, отличался высокой конкуренцией. Более 190 проектов прошли во второй тур, демонстрируя достижения в шести управленческих дисциплинах: проектном и бережливом управлении, клиентоцентричности, управлении продуктом, муниципальном управлении и гибких подходах к управлению проектами", - говорится в сообщении.
«
"Занятое нами второе место на конкурсе "Проектный Олимп" – это признание эффективности нашей системы продуктового управления, которая позволяет нам оперативно реагировать на потребности клиентов и обеспечивать клиентоцентричный подход. Эта награда служит мощным стимулом для дальнейшего развития наших продуктов и предоставления экспортерам самых современных инструментов для достижения успеха на международных рынках", – прокомментировал руководитель продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.
В РЭЦ отметили, что успех группы на конкурсе "Проектный Олимп" демонстрирует приверженность организации к внедрению передовых методов управления и подтверждает ее стремление к постоянному совершенствованию для обеспечения максимальной эффективности поддержки российских экспортеров.
"Высокая оценка наших практик проектного управления на столь авторитетном конкурсе – это заслуга всей нашей команды. Мы постоянно работаем над созданием новых возможностей для клиентов, объединяя различные компетенции и обеспечивая достижение поставленных целей в заданные сроки. Это признание подтверждает эффективность нашего подхода и вдохновляет на дальнейшие достижения", – добавила руководитель проектного офиса РЭЦ Мария Архипова.