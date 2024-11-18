Рейтинг@Mail.ru
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/konflikt-1984359157.html
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми - РИА Новости, 18.11.2024
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми
Следователи проверят данные о конфликте между мигрантом и пермскими подростками, которые заставили иностранца извиниться, встав на колени, после чего он с... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:01
2024-11-18T12:01
происшествия
пермь
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Следователи проверят данные о конфликте между мигрантом и пермскими подростками, которые заставили иностранца извиниться, встав на колени, после чего он с друзьями силой заставил школьников принести ответные извинения, сообщило региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях была опубликована информация о конфликтной ситуации между подростками и мигрантом в Перми, которого заставили встать на колени и извиниться за сказанные слова. Позднее парень, которого подвергли унижению, пожаловался своим друзьям, и те силой заставили школьников принести ответные извинения. "СУСК России по Пермскому краю проводится проверка, в рамках которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям в отношении подростков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html
пермь
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми

СК РФ проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Следователи проверят данные о конфликте между мигрантом и пермскими подростками, которые заставили иностранца извиниться, встав на колени, после чего он с друзьями силой заставил школьников принести ответные извинения, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в соцсетях была опубликована информация о конфликтной ситуации между подростками и мигрантом в Перми, которого заставили встать на колени и извиниться за сказанные слова. Позднее парень, которого подвергли унижению, пожаловался своим друзьям, и те силой заставили школьников принести ответные извинения.
"СУСК России по Пермскому краю проводится проверка, в рамках которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям в отношении подростков", - говорится в сообщении.
Кадр видео допроса одного из задержанных за убийство 17-летнего подростка - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Челябинске вынесли приговор мигрантам за убийство подростка
28 октября, 11:27
 
ПроисшествияПермьРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала