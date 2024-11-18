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СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми - РИА Новости, 18.11.2024
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми
Следователи проверят данные о конфликте между мигрантом и пермскими подростками, которые заставили иностранца извиниться, встав на колени, после чего он с... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:01
2024-11-18T12:01
2024-11-18T12:01
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Следователи проверят данные о конфликте между мигрантом и пермскими подростками, которые заставили иностранца извиниться, встав на колени, после чего он с друзьями силой заставил школьников принести ответные извинения, сообщило региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях была опубликована информация о конфликтной ситуации между подростками и мигрантом в Перми, которого заставили встать на колени и извиниться за сказанные слова. Позднее парень, которого подвергли унижению, пожаловался своим друзьям, и те силой заставили школьников принести ответные извинения. "СУСК России по Пермскому краю проводится проверка, в рамках которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям в отношении подростков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми
СК РФ проверит сообщения о конфликте между мигрантом и подростками в Перми