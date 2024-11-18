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Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы - РИА Новости, 18.11.2024
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Ростовская область
 
17:55 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/kommunalschiki-1984440659.html
Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы
Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы - РИА Новости, 18.11.2024
Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы
Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:55
2024-11-18T17:55
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Наши коммунальные службы перешли на зимний режим. Он включает работы, которые выполняются только в холодное время года. Среди основных: обработка ото льда дорог, пешеходных дорожек, расчистка снега", - сказал он. Логвиненко напомнил, что во всех районах города состоялась проверка техники - так называемая линейка готовности. На машины установлено зимнее оборудование. Проверено наличие ручного инструмента. Сформирован запас противогололедных материалов. Организованы дежурные бригады. По данным синоптиков, ночью в Ростове-на-Дону температура уже опускается ниже нуля градусов, появляется изморозь. "Поручил городским службам держать руку на пульсе, следить за прогнозом. И как только получим данные об ухудшении погоды, сработать на опережение", - отметил глава городской администрации. Он добавил, что как в прошлые годы, необходимо проводить превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков: подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. При выпадении осадков оперативно расчищать дороги и пешеходные дорожки от снега. Он также попросил автовладельцев, которые еще не заменили летнюю резину на зимнюю, сделать это как можно быстрее, поскольку это повысит безопасность дорожного движения.
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ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Ростовская область

Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы

© @grozmer/InstagramГлава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© @grozmer/Instagram
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Наши коммунальные службы перешли на зимний режим. Он включает работы, которые выполняются только в холодное время года. Среди основных: обработка ото льда дорог, пешеходных дорожек, расчистка снега", - сказал он.
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Логвиненко напомнил, что во всех районах города состоялась проверка техники - так называемая линейка готовности. На машины установлено зимнее оборудование. Проверено наличие ручного инструмента. Сформирован запас противогололедных материалов. Организованы дежурные бригады.
По данным синоптиков, ночью в Ростове-на-Дону температура уже опускается ниже нуля градусов, появляется изморозь. "Поручил городским службам держать руку на пульсе, следить за прогнозом. И как только получим данные об ухудшении погоды, сработать на опережение", - отметил глава городской администрации.
Он добавил, что как в прошлые годы, необходимо проводить превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков: подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. При выпадении осадков оперативно расчищать дороги и пешеходные дорожки от снега.
Он также попросил автовладельцев, которые еще не заменили летнюю резину на зимнюю, сделать это как можно быстрее, поскольку это повысит безопасность дорожного движения.
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