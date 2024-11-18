https://ria.ru/20241118/kommunalschiki-1984440659.html

Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы

Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы - РИА Новости, 18.11.2024

Коммунальщики Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы

Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:55

2024-11-18T17:55

2024-11-18T17:55

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим работы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Наши коммунальные службы перешли на зимний режим. Он включает работы, которые выполняются только в холодное время года. Среди основных: обработка ото льда дорог, пешеходных дорожек, расчистка снега", - сказал он. Логвиненко напомнил, что во всех районах города состоялась проверка техники - так называемая линейка готовности. На машины установлено зимнее оборудование. Проверено наличие ручного инструмента. Сформирован запас противогололедных материалов. Организованы дежурные бригады. По данным синоптиков, ночью в Ростове-на-Дону температура уже опускается ниже нуля градусов, появляется изморозь. "Поручил городским службам держать руку на пульсе, следить за прогнозом. И как только получим данные об ухудшении погоды, сработать на опережение", - отметил глава городской администрации. Он добавил, что как в прошлые годы, необходимо проводить превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков: подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. При выпадении осадков оперативно расчищать дороги и пешеходные дорожки от снега. Он также попросил автовладельцев, которые еще не заменили летнюю резину на зимнюю, сделать это как можно быстрее, поскольку это повысит безопасность дорожного движения.

https://ria.ru/20241118/kampanija-1984433808.html

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ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область