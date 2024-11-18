https://ria.ru/20241118/kino-1984411037.html

В Сербии пройдет фестиваль документального кино RT о героях СВО

В Сербии пройдет фестиваль документального кино RT о героях СВО - РИА Новости, 18.11.2024

В Сербии пройдет фестиваль документального кино RT о героях СВО

Международный фестиваль документального кино RT о героях специальной военной операции пройдет 22-24 ноября в Сербии в "деревне Эмира Кустурицы", сам режиссер... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:34

2024-11-18T15:34

2024-11-18T15:38

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино RT о героях специальной военной операции пройдет 22-24 ноября в Сербии в "деревне Эмира Кустурицы", сам режиссер также станет его участником, сообщается на сайте телеканала. "Телеканал RT проведет Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Сербии. Фестиваль, посвященный героям СВО, пройдет с 22 по 24 ноября в сербском Дрвенграде — "деревне Эмира Кустурицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что участниками фестиваля станут сам Кустурица, который в эти дни отметит 70-летний юбилей, известные российские военкоры, в том числе Александр Сладков, Ольга Кирий и Артем Сомов, а также сербские политики и журналисты. "Спасибо авторам фильмов, которые, рискуя жизнью, как всегда на фронте, снимают это замечательное документальное кино. Для того чтобы люди во всем мире могли увидеть правду, даже не нашу правду, а вообще правду, потому что правда, как мы знаем, всегда одна. Огромное спасибо Эмиру Кустурице за то, что приютил нас в своей замечательной деревне", — приводятся слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Кроме того, в рамках фестиваля состоится круглый стол "Культура отмены". Его участники, среди которых ожидаются посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и режиссер Эмир Кустурица, "ответят на вопрос, почему коллективный Запад ополчился на Сербию за поддержку России и пытается "отменить" русскую культуру". "Сербия станет 20-й страной, куда мы приехали с фильмами "RТ.Док: Время наших героев" и привезли сам фестиваль. У наших стран много общего, и сегодня мы ощущаем поддержку братского народа. Особенно отрадно, что фестиваль пройдет в деревне Дрвенград, в гостях у Эмира Кустурицы, фильмы которого в России многие знают и любят. А площадка фестиваля — воплощение любви режиссера к Родине и ностальгии по мирным временам до балканского конфликта. Символично, что именно здесь состоится премьера нашего фильма "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской", — приводятся слова генпродюсера фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерины Яковлевой. Отмечается, что лента "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской" рассказывает о событиях 30-летней давности на Балканах, картина поднимает вопрос, насколько прочен и справедлив мир после подписания Дейтонских соглашений. Гости фестиваля увидят также докфильм основателя сербской школы сценария Йована Марковича "Люди Христовы. Наше время", который посвящен судьбе христианства в современном мире и гонениям на УПЦ со стороны киевских властей. Кроме того, в программе фестиваля значится фильм RT "Я живой", "в котором собраны шокирующие свидетельства мариупольцев о том, как украинские войска уничтожали город и его жителей". "Также будет представлена лента "Русофобия: история ненависти", в которой историки и политологи рассказывают, как русофобию культивировали веками и как западные политики используют ее сейчас. Кроме того, состоится премьера документальной картины RT "Исцеление" с историями украинских военнопленных, решивших добровольно сложить оружие", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984048101.html

https://ria.ru/20240823/rt-1968000889.html

https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, россия, балканы, эмир кустурица, маргарита симоньян, новости культуры