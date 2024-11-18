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ВСУ заявили о нехватке людей в подразделениях - РИА Новости, 18.11.2024
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11:57 18.11.2024 (обновлено: 12:09 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kiev-1984358589.html
ВСУ заявили о нехватке людей в подразделениях
ВСУ заявили о нехватке людей в подразделениях - РИА Новости, 18.11.2024
ВСУ заявили о нехватке людей в подразделениях
Катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск, заявил заместитель РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:57
2024-11-18T12:09
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вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск, заявил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии. "Наша основная проблема – в человеческом ресурсе и невозможности полноценного восстановления подразделений и прежде всего – пехотных. Все зависит от устойчивости пехоты… Как непосредственный участник различных операций на харьковском, херсонском, запорожском, донецком направлениях, могу сказать, что противник сейчас имеет успех на отдельных направлениях… Он давит везде, где продавливается", - сказал Мусиенко в интервью агентству РБК-Украина. Мусиенко также пожаловался на то, что ВСУ никогда еще не получали требуемого количества артиллерийских боеприпасов. "Мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за различных факторов. Поэтому мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов", - пояснил он.* Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа)
ВСУ заявили о нехватке людей в подразделениях

Замкомандующего ВСУ Мусиенко назвал нехватку людей главной проблемой ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск, заявил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.
"Наша основная проблема – в человеческом ресурсе и невозможности полноценного восстановления подразделений и прежде всего – пехотных. Все зависит от устойчивости пехоты… Как непосредственный участник различных операций на харьковском, херсонском, запорожском, донецком направлениях, могу сказать, что противник сейчас имеет успех на отдельных направлениях… Он давит везде, где продавливается", - сказал Мусиенко в интервью агентству РБК-Украина.
Мусиенко также пожаловался на то, что ВСУ никогда еще не получали требуемого количества артиллерийских боеприпасов.
"Мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за различных факторов. Поэтому мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов", - пояснил он.
* Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов
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