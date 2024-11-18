https://ria.ru/20241118/khudozhnik-1984418473.html

Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский - РИА Новости, 18.11.2024

Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее и входят в зарубежные коллекции, скончался 17 ноября на 71-м... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:16

2024-11-18T16:16

2024-11-18T16:17

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сергей чесноков-ладыженский

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее и входят в зарубежные коллекции, скончался 17 ноября на 71-м году жизни, сообщила его жена Елена Ржевская. "Утром, 17 ноября 2024 года, ушел из жизни мой муж, Сергей Чесноков-Ладыженский. Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать. В настоящий момент в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery проходит крупнейшая в его жизни выставка "Многоликий Город". Эта выставка была приурочена к 70-летию художника, а оказалась посмертной", - написала она в соцсети Facebook*. Ржевская уточнила, что о дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее. "Несмотря на все испытания и болезни, вернисаж получился грандиозным и запоминающимся... Художник продолжает жить в своих работах, а их за свою жизнь он создал более тысячи", - добавила она. Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве. Является членом Творческого союза художников России, был участником многочисленных выставок в России и за рубежом. Картины Чеснокова-Ладыженского хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Мордовского Республиканского Музея Изобразительных Искусств имени С.Д. Эрьзи, музея "Морсбройх" и концерна Preussag в Германии, а также в частных собраниях в Австрии, Венгрии, Германии и Италии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, москва, елена ржевская, сергей чесноков-ладыженский