Рейтинг@Mail.ru
Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:16 18.11.2024 (обновлено: 16:17 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/khudozhnik-1984418473.html
Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский
Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский - РИА Новости, 18.11.2024
Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский
Художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее и входят в зарубежные коллекции, скончался 17 ноября на 71-м... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:16
2024-11-18T16:17
культура
россия
германия
москва
елена ржевская
сергей чесноков-ладыженский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984418079_0:36:400:261_1920x0_80_0_0_036ecbe85eabf270ceaca60c76247636.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее и входят в зарубежные коллекции, скончался 17 ноября на 71-м году жизни, сообщила его жена Елена Ржевская. "Утром, 17 ноября 2024 года, ушел из жизни мой муж, Сергей Чесноков-Ладыженский. Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать. В настоящий момент в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery проходит крупнейшая в его жизни выставка "Многоликий Город". Эта выставка была приурочена к 70-летию художника, а оказалась посмертной", - написала она в соцсети Facebook*. Ржевская уточнила, что о дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее. "Несмотря на все испытания и болезни, вернисаж получился грандиозным и запоминающимся... Художник продолжает жить в своих работах, а их за свою жизнь он создал более тысячи", - добавила она. Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве. Является членом Творческого союза художников России, был участником многочисленных выставок в России и за рубежом. Картины Чеснокова-Ладыженского хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Мордовского Республиканского Музея Изобразительных Искусств имени С.Д. Эрьзи, музея "Морсбройх" и концерна Preussag в Германии, а также в частных собраниях в Австрии, Венгрии, Германии и Италии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984418079_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_cc15e3f5b4245154aa73e3c6198ccd43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, москва, елена ржевская, сергей чесноков-ладыженский
Культура, Россия, Германия, Москва, Елена Ржевская, Сергей Чесноков-Ладыженский
Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский умер на 71-м году жизни

© Фото : АртреестрСергей Чесноков-Ладыженский
Сергей Чесноков-Ладыженский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Артреестр
Сергей Чесноков-Ладыженский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее и входят в зарубежные коллекции, скончался 17 ноября на 71-м году жизни, сообщила его жена Елена Ржевская.
"Утром, 17 ноября 2024 года, ушел из жизни мой муж, Сергей Чесноков-Ладыженский. Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать. В настоящий момент в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery проходит крупнейшая в его жизни выставка "Многоликий Город". Эта выставка была приурочена к 70-летию художника, а оказалась посмертной", - написала она в соцсети Facebook*.
Ржевская уточнила, что о дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.
«
"Несмотря на все испытания и болезни, вернисаж получился грандиозным и запоминающимся... Художник продолжает жить в своих работах, а их за свою жизнь он создал более тысячи", - добавила она.
Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве. Является членом Творческого союза художников России, был участником многочисленных выставок в России и за рубежом. Картины Чеснокова-Ладыженского хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Мордовского Республиканского Музея Изобразительных Искусств имени С.Д. Эрьзи, музея "Морсбройх" и концерна Preussag в Германии, а также в частных собраниях в Австрии, Венгрии, Германии и Италии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
КультураРоссияГерманияМоскваЕлена РжевскаяСергей Чесноков-Ладыженский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала