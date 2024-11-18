https://ria.ru/20241118/khamas-1984356681.html

Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ

Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2024

Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ

Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:45

2024-11-18T11:45

2024-11-18T11:45

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катар

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турция

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ХАЙФА, 18 ноя – РИА Новости. Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на арабского дипломата. Ранее в ноябре Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров. Глава МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Доха готова вновь выступить посредником, если обе стороны проявят большую серьезность в решении вопроса о прекращении огня в Газе. "Высокопоставленные члены ХАМАС на прошлой неделе перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе заявили, что отказываются от посредничества в переговорах о прекращении войны в Газе", - говорится в сообщении. Дипломат также подчеркнул, что руководство палестинского движения уже достаточно много времени проводило в Турции, когда Катар еще официально был посредником в переговорах с Израилем. Ранее в СМИ сообщалось, что Катар под давлением Вашингтона потребовал от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну в связи с их нежеланием договариваться по вопросу освобождения израильских заложников. Политбюро ХАМАС действовало в Дохе с 2012 после того, как лидеры движения были вынуждены покинуть Дамаск, где ранее располагалась штаб-квартира движения, из-за начала гражданской войны в Сирии.

https://ria.ru/20241118/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241113/blinken-1983500457.html

катар

доха

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в мире, катар, доха, турция, хамас