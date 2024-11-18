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Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2024
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11:45 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/khamas-1984356681.html
Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ
Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2024
Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ
Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:45
2024-11-18T11:45
в мире
катар
доха
турция
хамас
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ХАЙФА, 18 ноя – РИА Новости. Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на арабского дипломата. Ранее в ноябре Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров. Глава МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Доха готова вновь выступить посредником, если обе стороны проявят большую серьезность в решении вопроса о прекращении огня в Газе. "Высокопоставленные члены ХАМАС на прошлой неделе перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе заявили, что отказываются от посредничества в переговорах о прекращении войны в Газе", - говорится в сообщении. Дипломат также подчеркнул, что руководство палестинского движения уже достаточно много времени проводило в Турции, когда Катар еще официально был посредником в переговорах с Израилем. Ранее в СМИ сообщалось, что Катар под давлением Вашингтона потребовал от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну в связи с их нежеланием договариваться по вопросу освобождения израильских заложников. Политбюро ХАМАС действовало в Дохе с 2012 после того, как лидеры движения были вынуждены покинуть Дамаск, где ранее располагалась штаб-квартира движения, из-за начала гражданской войны в Сирии.
https://ria.ru/20241118/konflikt-1915630213.html
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в мире, катар, доха, турция, хамас
В мире, Катар, Доха, Турция, ХАМАС
Лидеры ХАМАС перебазировались в Турцию, пишут СМИ

Times of Israel: члены ХАМАС перебрались из Катара в Турцию

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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ХАЙФА, 18 ноя – РИА Новости. Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на арабского дипломата.
Ранее в ноябре Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров. Глава МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Доха готова вновь выступить посредником, если обе стороны проявят большую серьезность в решении вопроса о прекращении огня в Газе.
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"Высокопоставленные члены ХАМАС на прошлой неделе перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе заявили, что отказываются от посредничества в переговорах о прекращении войны в Газе", - говорится в сообщении.
Дипломат также подчеркнул, что руководство палестинского движения уже достаточно много времени проводило в Турции, когда Катар еще официально был посредником в переговорах с Израилем.
Ранее в СМИ сообщалось, что Катар под давлением Вашингтона потребовал от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну в связи с их нежеланием договариваться по вопросу освобождения израильских заложников.
Политбюро ХАМАС действовало в Дохе с 2012 после того, как лидеры движения были вынуждены покинуть Дамаск, где ранее располагалась штаб-квартира движения, из-за начала гражданской войны в Сирии.
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В миреКатарДохаТурцияХАМАС
 
 
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