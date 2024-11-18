https://ria.ru/20241118/khabek-1984299610.html
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером - РИА Новости, 18.11.2024
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером
Действующий министр экономики ФРГ и кандидат в канцлеры от партии "Зелёных" Роберт Хабек заявил, что в случае своего избрания разрешит поставки Украине ракет... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:24
2024-11-18T00:24
2024-11-18T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
роберт хабек
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Действующий министр экономики ФРГ и кандидат в канцлеры от партии "Зелёных" Роберт Хабек заявил, что в случае своего избрания разрешит поставки Украине ракет Taurus. "Ответ на этот вопрос - да", - заявил он в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, пересмотрел бы он решение канцлера Олафа Шольца по поставкам Taurus Украине. Он добавил, что поставки оружия входят в число самых сложных решений, которые приходится принимать правительству. Ранее Хабек был выдвинут в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ от партии "Зеленых" на досрочных выборах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241117/bayden-1984297810.html
https://ria.ru/20241117/rada-1984296416.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b8cef36ba3a773910e574adcad6daeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Роберт Хабек, Олаф Шольц
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером
Хабек заявил о готовности пересмотреть запрет Шольца на поставки Taurus Киеву