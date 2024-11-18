Рейтинг@Mail.ru
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:24 18.11.2024 (обновлено: 00:25 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/khabek-1984299610.html
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером - РИА Новости, 18.11.2024
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером
Действующий министр экономики ФРГ и кандидат в канцлеры от партии "Зелёных" Роберт Хабек заявил, что в случае своего избрания разрешит поставки Украине ракет... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:24
2024-11-18T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
роберт хабек
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Действующий министр экономики ФРГ и кандидат в канцлеры от партии "Зелёных" Роберт Хабек заявил, что в случае своего избрания разрешит поставки Украине ракет Taurus. "Ответ на этот вопрос - да", - заявил он в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, пересмотрел бы он решение канцлера Олафа Шольца по поставкам Taurus Украине. Он добавил, что поставки оружия входят в число самых сложных решений, которые приходится принимать правительству. Ранее Хабек был выдвинут в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ от партии "Зеленых" на досрочных выборах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241117/bayden-1984297810.html
https://ria.ru/20241117/rada-1984296416.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b8cef36ba3a773910e574adcad6daeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Роберт Хабек, Олаф Шольц
Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером

Хабек заявил о готовности пересмотреть запрет Шольца на поставки Taurus Киеву

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Действующий министр экономики ФРГ и кандидат в канцлеры от партии "Зелёных" Роберт Хабек заявил, что в случае своего избрания разрешит поставки Украине ракет Taurus.
"Ответ на этот вопрос - да", - заявил он в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, пересмотрел бы он решение канцлера Олафа Шольца по поставкам Taurus Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах вглубь России
Вчера, 23:49
Он добавил, что поставки оружия входят в число самых сложных решений, которые приходится принимать правительству.
Ранее Хабек был выдвинут в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ от партии "Зеленых" на досрочных выборах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Раде призвали Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS
Вчера, 23:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияРоберт ХабекОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала