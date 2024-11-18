https://ria.ru/20241118/khabek-1984299610.html

Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером

Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером - РИА Новости, 18.11.2024

Хабек заявил, о готовности поставить Киеву Taurus при избрании канцлером

Действующий министр экономики ФРГ и кандидат в канцлеры от партии "Зелёных" Роберт Хабек заявил, что в случае своего избрания разрешит поставки Украине ракет... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T00:24

2024-11-18T00:24

2024-11-18T00:25

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Действующий министр экономики ФРГ и кандидат в канцлеры от партии "Зелёных" Роберт Хабек заявил, что в случае своего избрания разрешит поставки Украине ракет Taurus. "Ответ на этот вопрос - да", - заявил он в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, пересмотрел бы он решение канцлера Олафа Шольца по поставкам Taurus Украине. Он добавил, что поставки оружия входят в число самых сложных решений, которые приходится принимать правительству. Ранее Хабек был выдвинут в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ от партии "Зеленых" на досрочных выборах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241117/bayden-1984297810.html

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в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, олаф шольц