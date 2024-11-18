https://ria.ru/20241118/kazan-1984453182.html

Форум "Ростки" собрал в Казани 10 тыс участников, подписано 31 соглашение

Форум "Ростки" собрал в Казани 10 тыс участников, подписано 31 соглашение - РИА Новости, 18.11.2024

Форум "Ростки" собрал в Казани 10 тыс участников, подписано 31 соглашение

Второй международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который прошел в Казани 13-15 ноября, собрал более 10 тысяч человек из 31... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:07

2024-11-18T19:07

2024-11-18T19:07

республика татарстан

россия

казань

китай

талия минуллина

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Второй международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который прошел в Казани 13-15 ноября, собрал более 10 тысяч человек из 31 страны, было подписано 31 соглашение о сотрудничестве, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. "Мероприятие это очень большое. Второй раз мы его провели, и оно действительно по масштабам превосходит первое по многим параметрам. Тридцать одна страна приняла участие, более 10 тысяч участников", - сказала Минуллина журналистам. Она отметила, что во втором форуме приняли участие представители 71 российского региона (год назад были представлены 57 субъектов РФ) и 27 административных подразделений Китая (на первом форуме - 14). Также от КНР в форуме участвовали шесть правительственных делегаций и 67 крупных корпораций. Минуллина напомнила, что в рамках форума прошло 77 конференций по разным темам, в деловой программе было представлено 14 основных треков: межгосударственный диалог, деловые объединения, промышленность, финансы и инвестиции, технологии, социальная среда, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другие. Всего на форуме выступили 300 спикеров. "Это очень много конечно, для организаторов это очень сложно. Нам надо как-то сокращаться на следующий год, программу будем оптимизировать", - уточнила руководитель АИР Татарстана. Минуллина сообщила, что на полях форума было подписано 31 соглашение, том числе о сотрудничестве в банковской сфере, в области сельского хозяйства, побратимских отношений, машиностроения, импорта-экспорта минеральных ресурсов, химической продукции, автозапчастей и автомобилей, инженерно-технического сотрудничества. Кроме того, прошло более 100 деловых встреч В2В. Также спикер отметила, что по просьбе китайской стороны было принято решение перенести проведение следующего форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" с ноября на август, он должен состояться 18-19 августа 2025 года. Первый форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" прошел в Казани 7-8 сентября 2023 года. В нем приняли участие более 7 тысяч человек из 25 стран, в том числе из 58 регионов России и 14 провинций и районов Китая. На форуме было подписано 21 соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20241107/tatarstan--1982514237.html

россия

казань

китай

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, китай, талия минуллина, республика татарстан (татарстан)