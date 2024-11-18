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"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм - РИА Новости, 18.11.2024
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Шоубиз
 
14:59 18.11.2024 (обновлено: 16:09 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kasta-1984404019.html
"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм
"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм - РИА Новости, 18.11.2024
"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину с призывом... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:59
2024-11-18T16:09
шоубиз
игорь краснов
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину с призывом проверить тексты группы "Каста" на экстремизм, а также рассмотреть возможность признать участников коллектива иностранными агентами. Как сообщили в движении, рэперы публично выступили на антивоенном марше в Берлине, организованном представителями российской оппозиции. Во время выступления "Касты" прозвучали высказывания, содержащие признаки экстремизма и оскорблений в адрес России. Кроме того, рэперы сообщили о съемках клипа для провокационной песни "Эмигрант эмигранту - брат, диссидент диссиденту - кент". По мнению "Ветеранов России", текст этой песни может быть воспринят как призыв к действиям, угрожающим национальной безопасности РФ. "Мы просим вас: провести проверку текстов песен группы "Каста", а также их публичных высказываний и действий на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанными с экстремизмом, оскорблением государственных символов или представителей власти; рассмотреть возможность признания участников группы "Каста" иностранными агентами и их дальнейшего исключения из культурного и информационного пространства Российской Федерации; принять меры по недопущению распространения опасных деструктивных идей, которые угрожают единству и безопасности российского общества", - написал председатель движения Ильдар Резяпов в письме Бастрыкину, которое есть в распоряжение РИА Новости. С такой же просьбой председатель "Ветеранов России" обратился к Краснову, призвав генпрокурора организовать проверку действий участников группы "Каста". Ранее "Ветераны России" просили признать "Касту" иноагентами и проверить участников группы на предмет финансирования ВСУ, а их песни – на разжигание ненависти.
https://ria.ru/20241102/kasta-1981488059.html
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игорь краснов, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Шоубиз, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм

"Ветераны России" просят проверить группу "Каста" на экстремизм и иноагентство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники группы "Каста"
Участники группы Каста - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники группы "Каста". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину с призывом проверить тексты группы "Каста" на экстремизм, а также рассмотреть возможность признать участников коллектива иностранными агентами.
Как сообщили в движении, рэперы публично выступили на антивоенном марше в Берлине, организованном представителями российской оппозиции. Во время выступления "Касты" прозвучали высказывания, содержащие признаки экстремизма и оскорблений в адрес России. Кроме того, рэперы сообщили о съемках клипа для провокационной песни "Эмигрант эмигранту - брат, диссидент диссиденту - кент". По мнению "Ветеранов России", текст этой песни может быть воспринят как призыв к действиям, угрожающим национальной безопасности РФ.
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"Мы просим вас: провести проверку текстов песен группы "Каста", а также их публичных высказываний и действий на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанными с экстремизмом, оскорблением государственных символов или представителей власти; рассмотреть возможность признания участников группы "Каста" иностранными агентами и их дальнейшего исключения из культурного и информационного пространства Российской Федерации; принять меры по недопущению распространения опасных деструктивных идей, которые угрожают единству и безопасности российского общества", - написал председатель движения Ильдар Резяпов в письме Бастрыкину, которое есть в распоряжение РИА Новости.
С такой же просьбой председатель "Ветеранов России" обратился к Краснову, призвав генпрокурора организовать проверку действий участников группы "Каста".
Ранее "Ветераны России" просили признать "Касту" иноагентами и проверить участников группы на предмет финансирования ВСУ, а их песни – на разжигание ненависти.
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ШоубизИгорь КрасновАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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