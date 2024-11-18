https://ria.ru/20241118/kasta-1984404019.html

"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм

"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм - РИА Новости, 18.11.2024

"Ветераны России" призвали проверить тексты группы "Каста" на экстремизм

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину с призывом... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:59

2024-11-18T14:59

2024-11-18T16:09

шоубиз

игорь краснов

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину с призывом проверить тексты группы "Каста" на экстремизм, а также рассмотреть возможность признать участников коллектива иностранными агентами. Как сообщили в движении, рэперы публично выступили на антивоенном марше в Берлине, организованном представителями российской оппозиции. Во время выступления "Касты" прозвучали высказывания, содержащие признаки экстремизма и оскорблений в адрес России. Кроме того, рэперы сообщили о съемках клипа для провокационной песни "Эмигрант эмигранту - брат, диссидент диссиденту - кент". По мнению "Ветеранов России", текст этой песни может быть воспринят как призыв к действиям, угрожающим национальной безопасности РФ. "Мы просим вас: провести проверку текстов песен группы "Каста", а также их публичных высказываний и действий на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанными с экстремизмом, оскорблением государственных символов или представителей власти; рассмотреть возможность признания участников группы "Каста" иностранными агентами и их дальнейшего исключения из культурного и информационного пространства Российской Федерации; принять меры по недопущению распространения опасных деструктивных идей, которые угрожают единству и безопасности российского общества", - написал председатель движения Ильдар Резяпов в письме Бастрыкину, которое есть в распоряжение РИА Новости. С такой же просьбой председатель "Ветеранов России" обратился к Краснову, призвав генпрокурора организовать проверку действий участников группы "Каста". Ранее "Ветераны России" просили признать "Касту" иноагентами и проверить участников группы на предмет финансирования ВСУ, а их песни – на разжигание ненависти.

https://ria.ru/20241102/kasta-1981488059.html

https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html

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игорь краснов, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф