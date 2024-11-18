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Осенние полевые работы завершили в Ростовской области

Осенние полевые работы завершили в Ростовской области - РИА Новости, 18.11.2024

Осенние полевые работы завершили в Ростовской области

Аграрии Ростовской области завершили основной комплекс сезонных полевых работ, включающий сбор урожая и сев озимых, сообщил замгубернатора Ростовской области -... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:21

2024-11-18T17:21

2024-11-18T17:21

ростовская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Аграрии Ростовской области завершили основной комплекс сезонных полевых работ, включающий сбор урожая и сев озимых, сообщил замгубернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. "На сегодняшний день аграрии завершили осеннюю посевную кампанию. Под урожай 2025 года озимыми засеяно 2,9 миллиона гектаров", - сказал он журналистам, уточнив, что данный показать находится примерно на уровне прошлогоднего. Также, по предварительным данным, финишировали работы по сбору масличных культур, урожай которых превышает 1,56 миллиона тонн. Валовой сбор поздних зерновых уже составил 425 тысяч тонн. Таким образом, с учетом ранних зерновых культур общий вес "донского каравая" в 2024 году составит более 11,3 миллиона тонн, озвучил Рачаловский предварительные данные. Он подчеркнул, что "этого более чем достаточно для самообеспеченности донского региона и обеспечения экспортного потенциала". По его информации, также в Ростовской области собран урожай сахарной свеклы - он составил почти 565 тысяч тонн. Завершается уборка и подсчет урожая овощных культур и картофеля. Валовой сбор данных культур уже составляет более 131 и 153 тысячи тонн соответственно.

https://ria.ru/20240529/kontrakty-1949177388.html

ростовская область

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ростовская область