https://ria.ru/20241118/kamchatka-1984331260.html
На Камчатке главврача больницы задержали за взятки
На Камчатке главврача больницы задержали за взятки - РИА Новости, 18.11.2024
На Камчатке главврача больницы задержали за взятки
Главный врач Мильковской районной больницы на Камчатке задержан за получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:41
2024-11-18T09:41
2024-11-18T09:41
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости️. Главный врач Мильковской районной больницы на Камчатке задержан за получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России. "В отношении главного врача ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК России. Он подозревается в том, что издавал приказы о выплате стимулирующих надбавок подчиненному сотруднику, а затем заставил его отдать часть денежных средств. Ранее фигурант был задержан по подозрению в совершении другого преступления – получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным следствия, главврач согласился предоставить преференции предпринимателям при проведении государственной закупки 11 аппаратов УЗИ за взятку в размере 5 миллионов рублей, из которых получил через посредника 250 тысяч рублей. Поставка медицинского оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Здравоохранение". Постановлением Петропавловск-Камчатского городского суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241118/prokuratura-1984329770.html
https://ria.ru/20241114/nikolov-1983841208.html
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Камчатке главврача больницы задержали за взятки
Главврача больницы на Камчатке подозревают во взятках и поборах с сотрудников
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости️. Главный врач Мильковской районной больницы на Камчатке задержан за получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.
"В отношении главного врача ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК России. Он подозревается в том, что издавал приказы о выплате стимулирующих надбавок подчиненному сотруднику, а затем заставил его отдать часть денежных средств. Ранее фигурант был задержан по подозрению в совершении другого преступления – получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, главврач согласился предоставить преференции предпринимателям при проведении государственной закупки 11 аппаратов УЗИ за взятку в размере 5 миллионов рублей, из которых получил через посредника 250 тысяч рублей. Поставка медицинского оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Постановлением Петропавловск-Камчатского городского суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.