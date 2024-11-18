https://ria.ru/20241118/kamchatka-1984331260.html

На Камчатке главврача больницы задержали за взятки

На Камчатке главврача больницы задержали за взятки - РИА Новости, 18.11.2024

На Камчатке главврача больницы задержали за взятки

Главный врач Мильковской районной больницы на Камчатке задержан за получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:41

2024-11-18T09:41

2024-11-18T09:41

происшествия

петропавловск-камчатский

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости️. Главный врач Мильковской районной больницы на Камчатке задержан за получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России. "В отношении главного врача ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК России. Он подозревается в том, что издавал приказы о выплате стимулирующих надбавок подчиненному сотруднику, а затем заставил его отдать часть денежных средств. Ранее фигурант был задержан по подозрению в совершении другого преступления – получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным следствия, главврач согласился предоставить преференции предпринимателям при проведении государственной закупки 11 аппаратов УЗИ за взятку в размере 5 миллионов рублей, из которых получил через посредника 250 тысяч рублей. Поставка медицинского оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Здравоохранение". Постановлением Петропавловск-Камчатского городского суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241118/prokuratura-1984329770.html

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петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)