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В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса - РИА Новости, 18.11.2024
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09:53 18.11.2024 (обновлено: 10:58 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/jakutsk-1984334709.html
В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса
В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса - РИА Новости, 18.11.2024
В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса
Маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:53
2024-11-18T10:58
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 18 ноя — РИА Новости. Маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале. "На перекрестке улиц Дзержинского — Пояркова в столице республики загорелся автобус ПАЗ. Пострадавших нет. Огонь ликвидирован на площади около 15 квадратных метров", — говорится в публикации. По информации городских властей, автобус маршрута № 17 до выезда на линию прошел предрейсовый осмотр. Техосмотр также проводился. Предварительной причиной возгорания в мэрии назвали короткое замыкание. Проводится проверка.
https://ria.ru/20240325/mchs-1935598627.html
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса

В Якутске во время рейса загорелся маршрутный автобус, пострадавших нет

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramМаршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса
Маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса
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ЯКУТСК, 18 ноя — РИА Новости. Маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.
"На перекрестке улиц Дзержинского — Пояркова в столице республики загорелся автобус ПАЗ. Пострадавших нет. Огонь ликвидирован на площади около 15 квадратных метров", — говорится в публикации.
По информации городских властей, автобус маршрута № 17 до выезда на линию прошел предрейсовый осмотр. Техосмотр также проводился.
Предварительной причиной возгорания в мэрии назвали короткое замыкание. Проводится проверка.
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ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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