https://ria.ru/20241118/jakutsk-1984334709.html

В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса

В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса - РИА Новости, 18.11.2024

В Якутске маршрутный автобус загорелся во время рейса

Маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:53

2024-11-18T09:53

2024-11-18T10:58

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 18 ноя — РИА Новости. Маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале. "На перекрестке улиц Дзержинского — Пояркова в столице республики загорелся автобус ПАЗ. Пострадавших нет. Огонь ликвидирован на площади около 15 квадратных метров", — говорится в публикации. По информации городских властей, автобус маршрута № 17 до выезда на линию прошел предрейсовый осмотр. Техосмотр также проводился. Предварительной причиной возгорания в мэрии назвали короткое замыкание. Проводится проверка.

https://ria.ru/20240325/mchs-1935598627.html

якутск

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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)