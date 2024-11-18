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МИД Италии заявил о неизменности позиции по использованию оружия на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
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15:30 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/italiya-1984410213.html
МИД Италии заявил о неизменности позиции по использованию оружия на Украине
МИД Италии заявил о неизменности позиции по использованию оружия на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
МИД Италии заявил о неизменности позиции по использованию оружия на Украине
Италия продолжит придерживаться прежней линии по использованию вооружений на Украине после сообщений СМИ о решении президента США Джо Байдена санкционировать... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:30
2024-11-18T15:30
в мире
россия
украина
италия
джо байден
антонио таяни
владимир путин
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РИМ, 18 ноя - РИА Новости. Италия продолжит придерживаться прежней линии по использованию вооружений на Украине после сообщений СМИ о решении президента США Джо Байдена санкционировать применение Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Есть очень ясная позиция G7, мы на стороне Украины и продолжим ее поддерживать. Это не значит, что не нужно одновременно работать над миром, мы выступаем за мирную конференцию по примеру той, что прошла в Швейцарии, но с участием России и Китая, Индии и Бразилии", - заявил он журналистам на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. "Необходимо препятствовать эскалации. Что касается нас, мы продолжим следовать нашей линии, которым мы придерживались всегда, то есть использование нашего вооружения внутри территории Украины, это не меняет нашего курса, мы продолжаем идти в этом направлении", - сказал Таяни, пресс-подход которого транслировался на сайте Еврокомиссии. Италия настаивает на запрете на использование своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ. Представители итальянского руководства неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/tramp-1984349712.html
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в мире, россия, украина, италия, джо байден, антонио таяни, владимир путин, g7, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Италия, Джо Байден, Антонио Таяни, Владимир Путин, G7, Евросоюз, Еврокомиссия
МИД Италии заявил о неизменности позиции по использованию оружия на Украине

Глава МИД Италии: позиция Рима по использованию оружия на Украине не изменилась

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 18 ноя - РИА Новости. Италия продолжит придерживаться прежней линии по использованию вооружений на Украине после сообщений СМИ о решении президента США Джо Байдена санкционировать применение Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Есть очень ясная позиция G7, мы на стороне Украины и продолжим ее поддерживать. Это не значит, что не нужно одновременно работать над миром, мы выступаем за мирную конференцию по примеру той, что прошла в Швейцарии, но с участием России и Китая, Индии и Бразилии", - заявил он журналистам на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
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"Необходимо препятствовать эскалации. Что касается нас, мы продолжим следовать нашей линии, которым мы придерживались всегда, то есть использование нашего вооружения внутри территории Украины, это не меняет нашего курса, мы продолжаем идти в этом направлении", - сказал Таяни, пресс-подход которого транслировался на сайте Еврокомиссии.
Италия настаивает на запрете на использование своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ. Представители итальянского руководства неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаИталияДжо БайденАнтонио ТаяниВладимир ПутинG7ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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