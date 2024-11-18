Рейтинг@Mail.ru
Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ispaniya-1984438108.html
Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России
Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России
Испанская левая партия Подемос (Podemos) раскритиковала то, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:48
2024-11-18T17:48
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
олаф шольц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852776964_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c377715f431ddeb6f53cf29ca07da8b.jpg
МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Испанская левая партия Подемос (Podemos) раскритиковала то, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь РФ, и призвала к немедленным переговорам с Россией для разрешения конфликта, сказала в понедельник представитель политической силы Мария Тереcа Перес. "Байден разрешил Украине атаковать российскую территорию американскими ракетами в качестве последней услуги натовцам перед уходом. Это еще один шаг в эскалации войны, когда все больше и больше людей понимают, что мы были правы, что мы с самого начала призывали к дипломатическим усилиям. Мы были правы более двух лет назад, хоть нас критиковали и называли пророссийской партией, хоть нас хотели выгнать из правительства, мы четко заявили, что эта война закончится либо мирными переговорами, либо глобальной конфронтацией между ядерными державами", - сказала она на пресс-конференции. Политик заявила, что ЕС сделала недостаточно для разрешения конфликта на Украине и поддержала инициативу канцлера Германии Олафа Шольца провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, "Европа должна была это сделать гораздо раньше". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852776964_125:0:1262:853_1920x0_80_0_0_b47629f24567b78d3123de915d31f7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, олаф шольц, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО
Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России

Левая партия Подемос в Испании осудила разрешение США на удары вглубь РФ

© Фото : PodemosЛевая партия Podemos в Испании
Левая партия Podemos в Испании - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Podemos
Левая партия Podemos в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Испанская левая партия Подемос (Podemos) раскритиковала то, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь РФ, и призвала к немедленным переговорам с Россией для разрешения конфликта, сказала в понедельник представитель политической силы Мария Тереcа Перес.
"Байден разрешил Украине атаковать российскую территорию американскими ракетами в качестве последней услуги натовцам перед уходом. Это еще один шаг в эскалации войны, когда все больше и больше людей понимают, что мы были правы, что мы с самого начала призывали к дипломатическим усилиям. Мы были правы более двух лет назад, хоть нас критиковали и называли пророссийской партией, хоть нас хотели выгнать из правительства, мы четко заявили, что эта война закончится либо мирными переговорами, либо глобальной конфронтацией между ядерными державами", - сказала она на пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
Вчера, 12:26
Политик заявила, что ЕС сделала недостаточно для разрешения конфликта на Украине и поддержала инициативу канцлера Германии Олафа Шольца провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, "Европа должна была это сделать гораздо раньше".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинОлаф ШольцЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала