https://ria.ru/20241118/ispaniya-1984438108.html

Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России

Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Левые в Испании раскритиковали разрешение США на удары вглубь России

Испанская левая партия Подемос (Podemos) раскритиковала то, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:48

2024-11-18T17:48

2024-11-18T17:48

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МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Испанская левая партия Подемос (Podemos) раскритиковала то, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь РФ, и призвала к немедленным переговорам с Россией для разрешения конфликта, сказала в понедельник представитель политической силы Мария Тереcа Перес. "Байден разрешил Украине атаковать российскую территорию американскими ракетами в качестве последней услуги натовцам перед уходом. Это еще один шаг в эскалации войны, когда все больше и больше людей понимают, что мы были правы, что мы с самого начала призывали к дипломатическим усилиям. Мы были правы более двух лет назад, хоть нас критиковали и называли пророссийской партией, хоть нас хотели выгнать из правительства, мы четко заявили, что эта война закончится либо мирными переговорами, либо глобальной конфронтацией между ядерными державами", - сказала она на пресс-конференции. Политик заявила, что ЕС сделала недостаточно для разрешения конфликта на Украине и поддержала инициативу канцлера Германии Олафа Шольца провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, "Европа должна была это сделать гораздо раньше". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, олаф шольц, евросоюз, нато