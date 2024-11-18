https://ria.ru/20241118/isk-1984455377.html

Президент Грузии заявила о намерении подать иск в Конституционный суд

Президент Грузии заявила о намерении подать иск в Конституционный суд - РИА Новости, 18.11.2024

Президент Грузии заявила о намерении подать иск в Конституционный суд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внесет во вторник иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:18

2024-11-18T19:18

2024-11-18T19:30

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внесет во вторник иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов."Завтра я вношу иск в Конституционный суд по нарушениям, это конфиденциальность и право всеобщего голосования", - заявила Зурабишвили на брифинге.По ее словам, под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в зарубежных странах.ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241118/gruziya-1984358166.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили