Рейтинг@Mail.ru
Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/iran-1984438318.html
Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки
Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки - РИА Новости, 18.11.2024
Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки
Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:49
2024-11-18T17:49
в мире
иран
европа
тегеран (город)
дональд трамп
маджид тахт-раванчи
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 18 ноя – РИА Новости. Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или "ядерной сделке"), но не поддастся давлению со стороны Запада против своих интересов, приводит агентство ISNA слова замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. "Мы согласны на переговоры (по СВПД – ред.), но не поддадимся максимальному давлению со стороны Европы. Если новая администрация Трампа попытается повторить свою ошибку (допущенную при президенте Дональде Трампе в 2018 году – ред.), Вашингтон снова потерпит неудачу. Сейчас СВПД все еще может служить основой для заключения новой сделки", - приводит агентство слова Раванчи. На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241117/iran-1984205501.html
иран
европа
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, европа, тегеран (город), дональд трамп, маджид тахт-раванчи, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Европа, Тегеран (город), Дональд Трамп, Маджид Тахт-Раванчи, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки

Замглавы МИД ИРИ Тахт-Раванчи: Тегеран согласен на переговоры с Европой по СВПД

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 18 ноя – РИА Новости. Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или "ядерной сделке"), но не поддастся давлению со стороны Запада против своих интересов, приводит агентство ISNA слова замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
"Мы согласны на переговоры (по СВПД – ред.), но не поддадимся максимальному давлению со стороны Европы. Если новая администрация Трампа попытается повторить свою ошибку (допущенную при президенте Дональде Трампе в 2018 году – ред.), Вашингтон снова потерпит неудачу. Сейчас СВПД все еще может служить основой для заключения новой сделки", - приводит агентство слова Раванчи.
На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Башня Азади на площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США должны выплатить Ирану триллион долларов, заявили в КСИР
17 ноября, 02:17
 
В миреИранЕвропаТегеран (город)Дональд ТрампМаджид Тахт-РаванчиРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала