https://ria.ru/20241118/iran-1984438318.html

Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки

Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки - РИА Новости, 18.11.2024

Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки

Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:49

2024-11-18T17:49

2024-11-18T17:49

в мире

иран

европа

тегеран (город)

дональд трамп

маджид тахт-раванчи

рафаэль гросси

магатэ

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ТЕГЕРАН, 18 ноя – РИА Новости. Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или "ядерной сделке"), но не поддастся давлению со стороны Запада против своих интересов, приводит агентство ISNA слова замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. "Мы согласны на переговоры (по СВПД – ред.), но не поддадимся максимальному давлению со стороны Европы. Если новая администрация Трампа попытается повторить свою ошибку (допущенную при президенте Дональде Трампе в 2018 году – ред.), Вашингтон снова потерпит неудачу. Сейчас СВПД все еще может служить основой для заключения новой сделки", - приводит агентство слова Раванчи. На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241117/iran-1984205501.html

иран

европа

тегеран (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, европа, тегеран (город), дональд трамп, маджид тахт-раванчи, рафаэль гросси, магатэ