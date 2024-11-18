https://ria.ru/20241118/iran-1984431831.html
МИД Ирана назвал США и Европу главными причинами конфликта на Украине
МИД Ирана назвал США и Европу главными причинами конфликта на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
МИД Ирана назвал США и Европу главными причинами конфликта на Украине
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции назвал США и страны Европы главными причинами конфликта на... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:10
2024-11-18T17:10
2024-11-18T17:10
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ТЕГЕРАН, 18 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции назвал США и страны Европы главными причинами конфликта на Украине. "Одной из причин конфликта на Украине является экспансионистские действия западных стран, в особенности США", - приводит агентство IRNA слова Багаи. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, европа, мид ирана, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, МИД Ирана, НАТО
МИД Ирана назвал США и Европу главными причинами конфликта на Украине
МИД Ирана: США и страны Европы являются главными причинами конфликта на Украине