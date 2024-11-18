https://ria.ru/20241118/infrastruktura-1984345236.html
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 18.11.2024
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в понедельник о повреждении объектов критической инфраструктуры на... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:44
2024-11-18T10:44
2024-11-18T10:44
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херсонская область
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в понедельник о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. "Повреждены… объекты… критической инфраструктуры", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. При этом украинский чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ВГА Мрочко сообщил о повреждении критической инфраструктуры