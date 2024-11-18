https://ria.ru/20241118/habarovsk-1984411259.html
Демешин: Хабаровску выделят 235 млн руб на достройку набережной реки Амур
Демешин: Хабаровску выделят 235 млн руб на достройку набережной реки Амур - РИА Новости, 18.11.2024
Демешин: Хабаровску выделят 235 млн руб на достройку набережной реки Амур
Хабаровску федеральный центр выделит 235 миллионов рублей на достройку набережной реки Амур, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:35
2024-11-18T15:35
2024-11-18T15:35
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ХАБАРОВСК, 18 ноя - РИА Новости. Хабаровску федеральный центр выделит 235 миллионов рублей на достройку набережной реки Амур, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Средства в размере 235 миллионов рублей будут выделены нам правительством РФ на то, чтобы закончить четвёртый этап реконструкции центральной набережной в Хабаровске. Это участок протяжённостью около 600 метров на территории Яхт-клуба, который планируется ввести в эксплуатацию до конца года", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона напомнил, что за поддержкой в реализации этого проекта он обращался к главе кабмина Михаилу Мишустину, когда тот приезжал в край этим летом. Набережная обновляется по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". "Это не просто хорошая, а долгожданная новость для всех, кто живёт в Хабаровске, для туристов. Набережная - одна из визитных карточек города, и мы должны сделать так, чтобы она была предметом гордости, местом для семейных прогулок, спортивных занятий и больших мероприятий", - заключил Демешин. Ранее правительство России сообщало, что пять регионов страны (Республика Адыгея, Кемеровская область, Пермский, Приморский и Хабаровский края) получат свыше 800 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Первые три этапа реконструкции набережной завершились еще в 2019 году. Сдача последнего - четвертого - этапа была назначена на 2021 год. Объект включен в мастер-план Хабаровска. Составной частью станет пешеходный мост, связывающий центральную часть с дамбой Амурского затона. Правительство региона сообщало ранее, что на пешеходном маршруте протяженностью более 9 километров будут расположены объекты культуры, спорта, отдыха и досуга. Набережную обустроят смотровыми площадками, велодорожками, малыми архитектурными формами и другим. По предварительным оценкам, поток посетителей этой территории может составить более в 1 миллиона человек в год.
https://ria.ru/20241113/demeshin-1983481628.html
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хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин, михаил мишустин
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Михаил Мишустин
ХАБАРОВСК, 18 ноя - РИА Новости. Хабаровску федеральный центр выделит 235 миллионов рублей на достройку набережной реки Амур, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Средства в размере 235 миллионов рублей будут выделены нам правительством РФ
на то, чтобы закончить четвёртый этап реконструкции центральной набережной в Хабаровске. Это участок протяжённостью около 600 метров на территории Яхт-клуба, который планируется ввести в эксплуатацию до конца года", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что за поддержкой в реализации этого проекта он обращался к главе кабмина Михаилу Мишустину
, когда тот приезжал в край этим летом. Набережная обновляется по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Это не просто хорошая, а долгожданная новость для всех, кто живёт в Хабаровске, для туристов. Набережная - одна из визитных карточек города, и мы должны сделать так, чтобы она была предметом гордости, местом для семейных прогулок, спортивных занятий и больших мероприятий", - заключил Демешин.
Ранее правительство России сообщало, что пять регионов страны (Республика Адыгея, Кемеровская область
, Пермский, Приморский и Хабаровский края) получат свыше 800 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры.
Первые три этапа реконструкции набережной завершились еще в 2019 году. Сдача последнего - четвертого - этапа была назначена на 2021 год. Объект включен в мастер-план Хабаровска. Составной частью станет пешеходный мост, связывающий центральную часть с дамбой Амурского затона. Правительство региона сообщало ранее, что на пешеходном маршруте протяженностью более 9 километров будут расположены объекты культуры, спорта, отдыха и досуга. Набережную обустроят смотровыми площадками, велодорожками, малыми архитектурными формами и другим. По предварительным оценкам, поток посетителей этой территории может составить более в 1 миллиона человек в год.