https://ria.ru/20241118/gruziya-1984457917.html

Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы - РИА Новости, 18.11.2024

Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:35

2024-11-18T19:35

2024-11-18T19:35

в мире

грузия

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980516845_0:190:2108:1377_1920x0_80_0_0_f1b4a5f3dc9c2c54834ef00a2c9851d4.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы. "Я предлагаю следующее. Первое, это новые выборы", - заявила она на брифинге в понедельник, добавив, что новые выборы должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241118/gruziya-1984322858.html

https://ria.ru/20241116/gruziya-1984128270.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024