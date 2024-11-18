https://ria.ru/20241118/gruziya-1984457917.html
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы - РИА Новости, 18.11.2024
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:35
2024-11-18T19:35
2024-11-18T19:35
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саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы. "Я предлагаю следующее. Первое, это новые выборы", - заявила она на брифинге в понедельник, добавив, что новые выборы должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
https://ria.ru/20241118/gruziya-1984322858.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы
Президент Грузии Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы.
"Я предлагаю следующее. Первое, это новые выборы", - заявила она на брифинге в понедельник, добавив, что новые выборы должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.