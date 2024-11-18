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Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы - РИА Новости, 18.11.2024
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19:35 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/gruziya-1984457917.html
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы - РИА Новости, 18.11.2024
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:35
2024-11-18T19:35
в мире
грузия
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы. "Я предлагаю следующее. Первое, это новые выборы", - заявила она на брифинге в понедельник, добавив, что новые выборы должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
https://ria.ru/20241118/gruziya-1984322858.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Президент Грузии предложила назначить новые парламентские выборы

Президент Грузии Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы

© Фото : Administration of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Administration of the President of Georgia
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предлагает назначить новые парламентские выборы.
"Я предлагаю следующее. Первое, это новые выборы", - заявила она на брифинге в понедельник, добавив, что новые выборы должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны.
Участники акции оппозиции в Тбилиси. 17 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Грузинские оппозиционеры провели всю ночь в центре Тбилиси
Вчера, 08:35
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания
16 ноября, 10:17
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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