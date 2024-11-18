https://ria.ru/20241118/gruziya-1984453876.html

Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов в парламент

Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов в парламент - РИА Новости, 18.11.2024

Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признавать итоги парламентских выборов, и призвала к проведению нового голосования. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:09

2024-11-18T19:09

2024-11-18T23:14

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признавать итоги парламентских выборов, и призвала к проведению нового голосования."Приговор вынесен, выборы не состоялись. <...> Завтра я вношу иск в Конституционный суд по нарушениям, это конфиденциальность и право всеобщего голосования", — сказала она на брифинге.Как пояснила Зурабишвили, под вторым нарушением она подразумевает ограничения, с которыми столкнулись граждане, голосовавшие за рубежом. В итоге Зурабишвили предложила провести новые выборы, но только после того, "как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии и все процедуры по голосованию будут исправны".Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итоги голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента, но если она откажется от этого, то законодательный орган соберется самостоятельно.

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