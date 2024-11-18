https://ria.ru/20241118/gruziya-1984453876.html
Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов в парламент
Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов в парламент - РИА Новости, 18.11.2024
Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов в парламент
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признавать итоги парламентских выборов, и призвала к проведению нового голосования. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:09
2024-11-18T19:09
2024-11-18T23:14
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признавать итоги парламентских выборов, и призвала к проведению нового голосования."Приговор вынесен, выборы не состоялись. <...> Завтра я вношу иск в Конституционный суд по нарушениям, это конфиденциальность и право всеобщего голосования", — сказала она на брифинге.Как пояснила Зурабишвили, под вторым нарушением она подразумевает ограничения, с которыми столкнулись граждане, голосовавшие за рубежом. В итоге Зурабишвили предложила провести новые выборы, но только после того, "как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии и все процедуры по голосованию будут исправны".Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итоги голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента, но если она откажется от этого, то законодательный орган соберется самостоятельно.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, россия, тбилиси
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Россия, Тбилиси
Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов в парламент
Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов в Грузии
ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признавать итоги парламентских выборов, и призвала к проведению нового голосования.
"Приговор вынесен, выборы не состоялись. <...> Завтра я вношу иск в Конституционный суд по нарушениям, это конфиденциальность и право всеобщего голосования", — сказала она на брифинге.
Как пояснила Зурабишвили, под вторым нарушением она подразумевает ограничения, с которыми столкнулись граждане, голосовавшие за рубежом.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93% голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.
В итоге Зурабишвили предложила провести новые выборы, но только после того, "как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии и все процедуры по голосованию будут исправны".
Выборы в парламент Грузии
Выборы в Грузии
состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итоги голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
Президент страны Саломе Зурабишвили
, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.
Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента, но если она откажется от этого, то законодательный орган соберется самостоятельно.