https://ria.ru/20241118/gruziya-1984322858.html
Грузинские оппозиционеры провели всю ночь в центре Тбилиси
Грузинские оппозиционеры провели всю ночь в центре Тбилиси - РИА Новости, 18.11.2024
Грузинские оппозиционеры провели всю ночь в центре Тбилиси
Представители грузинских оппозиционных партий вместе со своими сторонниками провели всю ночь перед зданием Тбилисского государственного университета, требуя... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:35
2024-11-18T08:35
2024-11-18T10:25
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий вместе со своими сторонниками провели всю ночь перед зданием Тбилисского государственного университета, требуя новых парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Перед зданием установлены палатки, в которых часть протестующих провели всю ночь. Участники акции разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки. МВД Грузии не делало никаких предупредительных заявлений. Оппозиционеры обещают оставаться на улице до вечера понедельника. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
Грузинские оппозиционеры провели всю ночь в центре Тбилиси
Грузинские оппозиционеры провели всю ночь в центре Тбилиси, требуя новых выборов
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий вместе со своими сторонниками провели всю ночь перед зданием Тбилисского государственного университета, требуя новых парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием установлены палатки, в которых часть протестующих провели всю ночь. Участники акции разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки.
МВД Грузии не делало никаких предупредительных заявлений. Оппозиционеры обещают оставаться на улице до вечера понедельника.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.