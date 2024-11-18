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В Греции обеспокоились эскалацией между НАТО и Россией на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
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15:13 18.11.2024 (обновлено: 15:26 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gretsiya-1984406150.html
В Греции обеспокоились эскалацией между НАТО и Россией на Украине
В Греции обеспокоились эскалацией между НАТО и Россией на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
В Греции обеспокоились эскалацией между НАТО и Россией на Украине
Коммунистическая партия Греции (КПГ) заявила, что разрешение США и других стран НАТО бить ракетами большой дальности вглубь территории России является крайне... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:13
2024-11-18T15:26
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АФИНЫ, 18 ноя - РИА Новости. Коммунистическая партия Греции (КПГ) заявила, что разрешение США и других стран НАТО бить ракетами большой дальности вглубь территории России является крайне опасной эскалацией, и требует прекратить втягивать Грецию в войну. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалила эту информацию со своего сайта. "Решение США и других стран НАТО разрешить использование ракет большой дальности режимом Зеленского на территории России является крайне опасной эскалацией и очередным шагом к дальнейшему распространению и расширению уже идущей войны между НАТО и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы КПГ. "Наша страна во многих отношениях активно вовлечена в войны на Украине и на Ближнем Востоке и рискует стать мишенью для возмездия в случае расширения войны, причем ответственность за это лежит исключительно на правительстве "Новой демократии" и других сторонах евроатлантической дуги, которые поддерживают это", - заявила компартия. По мнению КПГ, лозунг "Греция вне бойни войны", громко прозвучавший в воскресенье, 17 ноября, на огромном антиимпериалистическом марше в честь годовщины восстания студентов Политехнического института, должен вновь, еще громче, прозвучать по всей Греции в день всеобщей забастовки трудящихся 20 ноября. В воскресенье в Афинах и по всей Греции прошли антиамериканские марши. В Афинах в демонстрациях участвовали более 25 тысяч человек, которые скандировали лозунги против войны, против США и Израиля, несли антивоенные транспаранты. В Греции 20 ноября планируется всеобщая забастовка и митинги. В Москве не раз комментировали идеи разрешить Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/rakety-1984385684.html
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в мире, россия, сша, греция, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Греция, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО
В Греции обеспокоились эскалацией между НАТО и Россией на Украине

Компартия Греции назвала эскалацию между НАТО и Россией на Украине опасной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 18 ноя - РИА Новости. Коммунистическая партия Греции (КПГ) заявила, что разрешение США и других стран НАТО бить ракетами большой дальности вглубь территории России является крайне опасной эскалацией, и требует прекратить втягивать Грецию в войну.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
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Правительство ФРГ знало о разрешении США Киеву бить ракетами вглубь России
Вчера, 13:50
В свою очередь, издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже газета удалила эту информацию со своего сайта.
"Решение США и других стран НАТО разрешить использование ракет большой дальности режимом Зеленского на территории России является крайне опасной эскалацией и очередным шагом к дальнейшему распространению и расширению уже идущей войны между НАТО и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы КПГ.
"Наша страна во многих отношениях активно вовлечена в войны на Украине и на Ближнем Востоке и рискует стать мишенью для возмездия в случае расширения войны, причем ответственность за это лежит исключительно на правительстве "Новой демократии" и других сторонах евроатлантической дуги, которые поддерживают это", - заявила компартия.
По мнению КПГ, лозунг "Греция вне бойни войны", громко прозвучавший в воскресенье, 17 ноября, на огромном антиимпериалистическом марше в честь годовщины восстания студентов Политехнического института, должен вновь, еще громче, прозвучать по всей Греции в день всеобщей забастовки трудящихся 20 ноября.
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В воскресенье в Афинах и по всей Греции прошли антиамериканские марши. В Афинах в демонстрациях участвовали более 25 тысяч человек, которые скандировали лозунги против войны, против США и Израиля, несли антивоенные транспаранты.
В Греции 20 ноября планируется всеобщая забастовка и митинги.
В Москве не раз комментировали идеи разрешить Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
 
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