https://ria.ru/20241118/gosuslugi-1984418674.html

На "Госуслугах" запустили новый сервис для восстановления документов

На "Госуслугах" запустили новый сервис для восстановления документов - РИА Новости, 18.11.2024

На "Госуслугах" запустили новый сервис для восстановления документов

На портале "Госуслуги" запустили сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:18

2024-11-18T16:18

2024-11-18T17:18

общество

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На портале "Госуслуги" запустили сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Особенность сервисов — услуги, которые необходимы людям в определенных жизненных ситуациях, оказываются комплексно и находятся в одном месте, на портале "Госуслуги", — говорится в заявлении.Восстановление документовТак, новые сервисы позволяют восстановить: Кроме того, там можно узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. Отмечается, что восстанавливать документы в бумажном виде необходимости нет, они всегда доступны в электронном формате.Замена документовЗамене подлежат:С помощью сервиса можно также внести новые паспортные данные в личный кабинет.Как уточнили в пресс-службе, документы, связанные с наличием имущественных прав, менять необязательно, они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о заключении, расторжении брака или смене имени. Ожидается, что в следующем году нововведение сократит:По словам Григоренко, сервисы "Жизненные ситуации" позволят россиянам получать государственные услуги в одном месте, им не придется искать дополнительную информацию и посещать различные учреждения.

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html

https://ria.ru/20241105/gosuslugi-1981865280.html

https://ria.ru/20241106/gosuslugi-1982077035.html

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общество, россия, дмитрий григоренко