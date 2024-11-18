https://ria.ru/20241118/gosuslugi-1984418674.html
На "Госуслугах" запустили новый сервис для восстановления документов
На "Госуслугах" запустили новый сервис для восстановления документов - РИА Новости, 18.11.2024
На "Госуслугах" запустили новый сервис для восстановления документов
На портале "Госуслуги" запустили сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:18
2024-11-18T16:18
2024-11-18T17:18
общество
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дмитрий григоренко
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На портале "Госуслуги" запустили сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Особенность сервисов — услуги, которые необходимы людям в определенных жизненных ситуациях, оказываются комплексно и находятся в одном месте, на портале "Госуслуги", — говорится в заявлении.Восстановление документовТак, новые сервисы позволяют восстановить: Кроме того, там можно узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. Отмечается, что восстанавливать документы в бумажном виде необходимости нет, они всегда доступны в электронном формате.Замена документовЗамене подлежат:С помощью сервиса можно также внести новые паспортные данные в личный кабинет.Как уточнили в пресс-службе, документы, связанные с наличием имущественных прав, менять необязательно, они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о заключении, расторжении брака или смене имени. Ожидается, что в следующем году нововведение сократит:По словам Григоренко, сервисы "Жизненные ситуации" позволят россиянам получать государственные услуги в одном месте, им не придется искать дополнительную информацию и посещать различные учреждения.
https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html
https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html
https://ria.ru/20241105/gosuslugi-1981865280.html
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общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
На "Госуслугах" запустили новый сервис для восстановления документов
На "Госуслугах" запустили сервис "Жизненная ситуация" для замены документов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На портале "Госуслуги" запустили сервисы "Жизненная ситуация" для восстановления и замены документов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Особенность сервисов — услуги, которые необходимы людям в определенных жизненных ситуациях, оказываются комплексно и находятся в одном месте, на портале "Госуслуги", — говорится в заявлении.
Восстановление документов
Так, новые сервисы позволяют восстановить:
- паспорт гражданина России, если он утерян, украден или испорчен;
- загранпаспорт;
- полис ОМС;
- водительское удостоверение, в том числе международное;
- пенсионные документы и документы об образовании.
Кроме того, там можно узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН.
Отмечается, что восстанавливать документы в бумажном виде необходимости нет, они всегда доступны в электронном формате.
- паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или изменении имени;
- загранпаспорт;
- военный билет;
- водительские права.
С помощью сервиса можно также внести новые паспортные данные в личный кабинет.
Как уточнили в пресс-службе, документы, связанные с наличием имущественных прав, менять необязательно, они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о заключении, расторжении брака или смене имени.
Ожидается, что в следующем году нововведение сократит:
- сроки оформления документов в 1,7 раза — в среднем с 50 до 30 дней;
- количество необходимых для восстановления документов — с 17 до 13, а для замены — с 12 до 8;
- число очных визитов в ведомства для восстановления документов — с 15 до 6, а для замены — с 11 до 7.
По словам Григоренко, сервисы "Жизненные ситуации" позволят россиянам получать государственные услуги в одном месте, им не придется искать дополнительную информацию и посещать различные учреждения.