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Жителя Белгородской области осудили за сотрудничество с террористами - РИА Новости, 18.11.2024
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13:53 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/gosizmena-1984386597.html
Жителя Белгородской области осудили за сотрудничество с террористами
Жителя Белгородской области осудили за сотрудничество с террористами - РИА Новости, 18.11.2024
Жителя Белгородской области осудили за сотрудничество с террористами
Житель села Головчино Белгородской области пытался сбыть взрывчатку по указанию украинских террористов, суд приговорил его по нескольким статьям, в том числе за РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:53
2024-11-18T13:53
белгородская область
россия
безопасность
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Житель села Головчино Белгородской области пытался сбыть взрывчатку по указанию украинских террористов, суд приговорил его по нескольким статьям, в том числе за госизмену, к 13 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Следствием установлено, что 26-летний житель села Головчино Грайворонского округа Белгородской области установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России. По его указанию мужчина осуществлял сбыт взрывчатого вещества и взрывного устройства для совершения преступлений на территории Белгородской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ об участии в деятельности террористической организации, государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Противоправная деятельность была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ. "Приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Жителя Белгородской области осудили за сотрудничество с террористами

Житель Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Житель села Головчино Белгородской области пытался сбыть взрывчатку по указанию украинских террористов, суд приговорил его по нескольким статьям, в том числе за госизмену, к 13 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Следствием установлено, что 26-летний житель села Головчино Грайворонского округа Белгородской области установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России. По его указанию мужчина осуществлял сбыт взрывчатого вещества и взрывного устройства для совершения преступлений на территории Белгородской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ об участии в деятельности террористической организации, государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Противоправная деятельность была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ.
"Приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену
11 ноября, 15:29
 
Белгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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