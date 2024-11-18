https://ria.ru/20241118/gosduma-1984444588.html

Госдума скоро завершит рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года

Госдума скоро завершит рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года - РИА Новости, 18.11.2024

Госдума скоро завершит рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года

Госдума в четверг закончит рассмотрение проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил первый заместитель председателя... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:16

2024-11-18T18:16

2024-11-18T18:16

россия

александр жуков

владимир путин

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума в четверг закончит рассмотрение проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков. "В четверг закончим рассмотрение проекта федерального бюджета на трехлетку и внебюджетных фондов. Хочу отметить, что за это время в Государственной думе, в комитете Государственной думы по бюджету и налогам проведена большая работа", - сказал Жуков журналистам. Он подчеркнул, что федеральный бюджет учитывает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороноспособности и безопасности страны, включая социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей, технологический суверенитет и технологическое лидерство. Кроме того, на этой неделе Госдума рассмотрит проект о ратификации договора, который был внесен президентом России Владимиром Путиным, между РФ и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества. "На этой неделе в первом чтении рассмотрим законопроект, направленный на защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Предполагается, что все доходы иностранных агентов в России от продажи книг и исполнения песен станут зачислять на специальный рублевый счет. Воспользоваться им можно будет после снятия статуса иноагента", - отметил Жуков. Он добавил, что Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей в соответствии с национальными целями развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Во втором чтении рассмотрим законопроект, разработанный для решения задачи по созданию основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами", - отметил Жуков.

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984401656.html

https://ria.ru/20241118/udary-1984370997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр жуков, владимир путин, госдума рф, общество