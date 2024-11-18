https://ria.ru/20241118/gosduma-1984444588.html
Госдума скоро завершит рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года
Госдума скоро завершит рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года - РИА Новости, 18.11.2024
Госдума скоро завершит рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года
Госдума в четверг закончит рассмотрение проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил первый заместитель председателя... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:16
2024-11-18T18:16
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума в четверг закончит рассмотрение проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков. "В четверг закончим рассмотрение проекта федерального бюджета на трехлетку и внебюджетных фондов. Хочу отметить, что за это время в Государственной думе, в комитете Государственной думы по бюджету и налогам проведена большая работа", - сказал Жуков журналистам. Он подчеркнул, что федеральный бюджет учитывает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороноспособности и безопасности страны, включая социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей, технологический суверенитет и технологическое лидерство. Кроме того, на этой неделе Госдума рассмотрит проект о ратификации договора, который был внесен президентом России Владимиром Путиным, между РФ и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества. "На этой неделе в первом чтении рассмотрим законопроект, направленный на защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Предполагается, что все доходы иностранных агентов в России от продажи книг и исполнения песен станут зачислять на специальный рублевый счет. Воспользоваться им можно будет после снятия статуса иноагента", - отметил Жуков. Он добавил, что Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей в соответствии с национальными целями развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Во втором чтении рассмотрим законопроект, разработанный для решения задачи по созданию основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами", - отметил Жуков.
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984401656.html
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россия, александр жуков, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Александр Жуков, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Госдума скоро завершит рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года
Жуков: Госдума в четверг закончит рассмотрение проекта бюджета на 2025-2027 годы
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума в четверг закончит рассмотрение проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.
"В четверг закончим рассмотрение проекта федерального бюджета на трехлетку и внебюджетных фондов. Хочу отметить, что за это время в Государственной думе, в комитете Государственной думы по бюджету и налогам проведена большая работа", - сказал Жуков журналистам.
Он подчеркнул, что федеральный бюджет учитывает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороноспособности и безопасности страны, включая социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей, технологический суверенитет и технологическое лидерство.
Кроме того, на этой неделе Госдума рассмотрит проект о ратификации договора, который был внесен президентом России Владимиром Путиным
, между РФ и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества.
"На этой неделе в первом чтении рассмотрим законопроект, направленный на защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Предполагается, что все доходы иностранных агентов в России от продажи книг и исполнения песен станут зачислять на специальный рублевый счет. Воспользоваться им можно будет после снятия статуса иноагента", - отметил Жуков.
Он добавил, что Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей в соответствии с национальными целями развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
"Во втором чтении рассмотрим законопроект, разработанный для решения задачи по созданию основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами", - отметил Жуков.