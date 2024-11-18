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Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений - РИА Новости, 18.11.2024
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16:53 18.11.2024 (обновлено: 17:01 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984428688.html
Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений
Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений - РИА Новости, 18.11.2024
Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений
Госдума 20 ноября в первом чтении рассмотрит законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:53
2024-11-18T17:01
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума 20 ноября в первом чтении рассмотрит законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."20 ноября в первом чтении будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, открытые в организациях, подконтрольных ЦБ. Такое решение принял Совет ГД", - сказал Володин журналистам.Он добавил, что воспользоваться этими средствами они смогут после снятия статуса "иноагента"."Большинство иноагентов проживает за границей, но продолжают получать авторские вознаграждения в России и при этом продолжают оскорблять нашу страну. Более того, нередко эти деньги идут на поддержку Украины, предатели перечисляют их тем, кто обстреливает наши города, убивает мирных граждан. Это недопустимо", - отметил председатель ГД.Володин отметил, что Госдума рассмотрит проект в приоритетном порядке.
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госдума рф, россия, украина, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф)
Госдума РФ, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений

Госдума 20 ноября рассмотрит запрет иноагентам получать авторские отчисления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума 20 ноября в первом чтении рассмотрит законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"20 ноября в первом чтении будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, открытые в организациях, подконтрольных ЦБ. Такое решение принял Совет ГД", - сказал Володин журналистам.
Он добавил, что воспользоваться этими средствами они смогут после снятия статуса "иноагента".
"Большинство иноагентов проживает за границей, но продолжают получать авторские вознаграждения в России и при этом продолжают оскорблять нашу страну. Более того, нередко эти деньги идут на поддержку Украины, предатели перечисляют их тем, кто обстреливает наши города, убивает мирных граждан. Это недопустимо", - отметил председатель ГД.
Володин отметил, что Госдума рассмотрит проект в приоритетном порядке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Госдума РФРоссияУкраинаВячеслав ВолодинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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