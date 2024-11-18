https://ria.ru/20241118/gosduma-1984428688.html

Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений

Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений - РИА Новости, 18.11.2024

Госдума рассмотрит запрет на получение иноагентами авторских отчислений

Госдума 20 ноября в первом чтении рассмотрит законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:53

2024-11-18T16:53

2024-11-18T17:01

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума 20 ноября в первом чтении рассмотрит законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."20 ноября в первом чтении будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, открытые в организациях, подконтрольных ЦБ. Такое решение принял Совет ГД", - сказал Володин журналистам.Он добавил, что воспользоваться этими средствами они смогут после снятия статуса "иноагента"."Большинство иноагентов проживает за границей, но продолжают получать авторские вознаграждения в России и при этом продолжают оскорблять нашу страну. Более того, нередко эти деньги идут на поддержку Украины, предатели перечисляют их тем, кто обстреливает наши города, убивает мирных граждан. Это недопустимо", - отметил председатель ГД.Володин отметил, что Госдума рассмотрит проект в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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госдума рф, россия, украина, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф)