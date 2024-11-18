Госдеп отказался говорить о реакции США на ответ России при ударах ATACMS
Госдеп отказался говорить о реакции США на ответ России при дальних ударах ВСУ
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер в понедельник отказался говорить о реакции США на возможный ответ России в случае использования ВСУ дальнобойных ракет для ударов по российской территории, назвав такую ситуацию гипотетической.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ РФ в случае использования киевским режимом дальнобойных ракет по российской территории будет адекватным и ощутимым.
"Нет, я не хочу анонсировать то, как мы можем отреагировать на гипотетические ситуации", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, что сделают США в случае ответа России на использование ВСУ дальнобойных ракет.
Миллер также добавил, что не станет делать никаких прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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