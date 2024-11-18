https://ria.ru/20241118/gosdep-1984478430.html

В Госдепе не подтвердили разрешение Украине на удары вглубь России

В Госдепе не подтвердили разрешение Украине на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В Госдепе не подтвердили разрешение Украине на удары вглубь России

Госдеп США на данный момент не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:04

2024-11-18T22:04

2024-11-18T22:04

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Госдеп США на данный момент не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. "У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня", - сообщил он журналистам на просьбу подтвердить снятие ограничений на удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь российской территории. По словам Миллера, США продолжат адаптировать и изменять предоставляемые Украине вооружения в подходящее для этого время. Ранее в понедельник представитель министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Пентагон в настоящее время также не может официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, государственный департамент сша