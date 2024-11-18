В Госдепе не подтвердили разрешение Украине на удары вглубь России
Представитель Госдепа не подтвердил разрешение Украине на удары вглубь РФ
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Госдеп США на данный момент не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
"У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня", - сообщил он журналистам на просьбу подтвердить снятие ограничений на удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь российской территории.
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По словам Миллера, США продолжат адаптировать и изменять предоставляемые Украине вооружения в подходящее для этого время.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он