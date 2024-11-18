https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984481111.html

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 18.11.2024

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДН в Совместном центре... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:29

2024-11-18T22:29

2024-11-18T22:38

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДН в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, ВСУ спустя пять минут вновь выпустили десять ракет из РСЗО по этому же району города.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях на данный момент не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984475972.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия