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ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 18.11.2024 (обновлено: 22:38 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984481111.html
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 18.11.2024
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДН в Совместном центре... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:29
2024-11-18T22:38
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДН в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, ВСУ спустя пять минут вновь выпустили десять ракет из РСЗО по этому же району города.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях на данный момент не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984475972.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Россия
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДН в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ВСУ спустя пять минут вновь выпустили десять ракет из РСЗО по этому же району города.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях на данный момент не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Вчера, 21:32
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссия
 
 
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