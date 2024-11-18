https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984315181.html

При атаке БПЛА на маршрутку в Горловке ранены шестеро человек

При атаке БПЛА на маршрутку в Горловке ранены шестеро человек - РИА Новости, 18.11.2024

При атаке БПЛА на маршрутку в Горловке ранены шестеро человек

Шесть жителей Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки БПЛА на маршрутное такси, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T06:27

2024-11-18T06:27

2024-11-18T09:07

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

донецкая народная республика

иван приходько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984325121_0:35:964:577_1920x0_80_0_0_fb73b2cbea240b86827f8bc38b388e86.jpg

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Шесть жителей Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки БПЛА на маршрутное такси, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241118/zapad-1984309888.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, происшествия, донецкая народная республика, иван приходько