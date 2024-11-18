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При атаке БПЛА на маршрутку в Горловке ранены шестеро человек
При атаке БПЛА на маршрутку в Горловке ранены шестеро человек - РИА Новости, 18.11.2024
При атаке БПЛА на маршрутку в Горловке ранены шестеро человек
Шесть жителей Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки БПЛА на маршрутное такси, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:27
2024-11-18T06:27
2024-11-18T09:07
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Шесть жителей Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки БПЛА на маршрутное такси, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.
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горловка, происшествия, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При атаке БПЛА на маршрутку в Горловке ранены шестеро человек
Шестеро жителей Горловки ранены при атаке дрона на маршрутку на улице Жукова