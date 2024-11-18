https://ria.ru/20241118/gladkov-1984445790.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.11.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Водитель пассажирского автобуса пострадал в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:19

2024-11-18T18:19

2024-11-18T18:27

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Водитель пассажирского автобуса пострадал в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На участке автодороги Никольское — Ясные Зори дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу. Ранен водитель. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что зафиксированы атаки еще четырех украинских беспилотников. В посёлке Малиновка Белгородского района при атаке БПЛА пробита крыша жилого дома."В Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения. В селе Байцуры беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю — транспортное средство повреждено", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район