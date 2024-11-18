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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 18.11.2024 (обновлено: 18:27 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/gladkov-1984445790.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.11.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Водитель пассажирского автобуса пострадал в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:19
2024-11-18T18:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Водитель пассажирского автобуса пострадал в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На участке автодороги Никольское — Ясные Зори дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу. Ранен водитель. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что зафиксированы атаки еще четырех украинских беспилотников. В посёлке Малиновка Белгородского района при атаке БПЛА пробита крыша жилого дома."В Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения. В селе Байцуры беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю — транспортное средство повреждено", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: человек ранен при ударе дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области

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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Водитель пассажирского автобуса пострадал в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Никольское — Ясные Зори дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу. Ранен водитель. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
Губернатор добавил, что зафиксированы атаки еще четырех украинских беспилотников. В посёлке Малиновка Белгородского района при атаке БПЛА пробита крыша жилого дома.
"В Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения. В селе Байцуры беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю — транспортное средство повреждено", - добавил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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