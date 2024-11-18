https://ria.ru/20241118/gladkov-1984445790.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.11.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Водитель пассажирского автобуса пострадал в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:19
2024-11-18T18:19
2024-11-18T18:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Водитель пассажирского автобуса пострадал в селе Ясные Зори в Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На участке автодороги Никольское — Ясные Зори дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу. Ранен водитель. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что зафиксированы атаки еще четырех украинских беспилотников. В посёлке Малиновка Белгородского района при атаке БПЛА пробита крыша жилого дома."В Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения. В селе Байцуры беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю — транспортное средство повреждено", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: человек ранен при ударе дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области