https://ria.ru/20241118/gladkov-1984392136.html

Гладков поручил начать выплаты пострадавшим белгородцам

Гладков поручил начать выплаты пострадавшим белгородцам - РИА Новости, 18.11.2024

Гладков поручил начать выплаты пострадавшим белгородцам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил со следующей недели начать выплаты пострадавшим жителям региона из суммы в 984 миллиона рублей,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:05

2024-11-18T14:05

2024-11-18T14:05

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил со следующей недели начать выплаты пострадавшим жителям региона из суммы в 984 миллиона рублей, выделенных правительством РФ на прошлой неделе, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В конце прошлой недели на заседании правительства РФ принято решение о выделении почти 1 миллиарда рублей на предоставление единовременных выплат жителям, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, а также 3,5 миллиарда рублей на строительство жилья", - сообщил Гладков на оперативном совещании. Он пояснил, что власти региона в течение 2,5 месяцев проводят встречи с жителями, а также в большей степени составили реестр. Эта работа идёт по каждому населённому пункту и по каждой семье, достаточно сложная, отметил глава региона. "Но люди оценивают действия власти тогда, когда видят денежные средства, которые поступили им на счета. Всё остальное — это лишь подготовительный этап", — подчеркнул Гладков. Правительство РФ выделило Белгородской области 984 млн рублей на предоставление единовременных выплат, связанных с частичной и полной утратой имущества. Как сообщила министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова, на сегодняшний день уже подготовлены списки на перечисление выплат жителям, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ и утратившим полностью или частично имущество, на 309 миллионов рублей. Глава региона поручил до конца текущей недели подготовить все необходимые документы и подписать соглашение между министерством социальной защиты населения и труда Белгородской области и МЧС России для того, чтобы со следующей недели, как только поступят выделенные правительством РФ средства, начать выплаты пострадавшим жителям. "После подписания соглашения ждём поступления средств от министерства финансов РФ. Как только деньги придут, со следующей недели начнём выплаты жителям. В следующий понедельник в прямом эфире проинформируем об объёмах и датах поступления денег по каждому населённому пункту", — обозначил губернатор. В пятницу на прошлой неделе правительство РФ направило региону 4,5 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда — на строительство и приобретение нового жилья, а 1 миллиард — на социальные выплаты.

https://ria.ru/20241115/biblioteki-1983961682.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область