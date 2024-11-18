https://ria.ru/20241118/gaza-1984485053.html

В Палестине сообщили о ликвидации причастных к краже гумпомощи в Газе

В Палестине сообщили о ликвидации причастных к краже гумпомощи в Газе - РИА Новости, 18.11.2024

В Палестине сообщили о ликвидации причастных к краже гумпомощи в Газе

Власти сектора Газа ликвидировали более 20 человек, причастных к краже грузовиков с помощью, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на источники в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T23:40

2024-11-18T23:40

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КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Власти сектора Газа ликвидировали более 20 человек, причастных к краже грузовиков с помощью, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на источники в МВД анклава. "Более 20 человек из банд, занимающихся кражей грузовиков с помощью, убиты в ходе операции, которые органы безопасности провели в сотрудничестве с племенными комитетами", - заявили источники телеканала. Согласно данным источников, операция прошла в понедельник. Источники добавили, что органы безопасности Газы будут преследовать банды, причастные к краже грузовиков с гуманитарной помощью. Ранее глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что жители Газы разграбили около 100 грузовиков с гуманитарной помощью ООН, нападению подвергся управляемый ООН центр на юге сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241111/oon-1983194546.html

https://ria.ru/20241118/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, россия, москва, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, палестина