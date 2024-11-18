https://ria.ru/20241118/gaz-1984329088.html

Эксперт рассказал о последствиях отказа Австрии от российского газа

Эксперт рассказал о последствиях отказа Австрии от российского газа - РИА Новости, 18.11.2024

Эксперт рассказал о последствиях отказа Австрии от российского газа

"Газпром" может перепродавать газ, предназначавшийся Австрии, в Словакию или снизить поставки через Украину, решение останется за российской компанией, такое... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:30

2024-11-18T09:30

2024-11-18T09:30

экономика

австрия

украина

словакия

игорь юшков

газпром

omv

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Газпром" может перепродавать газ, предназначавшийся Австрии, в Словакию или снизить поставки через Украину, решение останется за российской компанией, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее, 13 ноября, OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. Суточные объемы российского газа, которые получала в текущем году OMV, составляли около 17 миллионов кубометров, что в годовом выражении могло бы составить примерно 6 миллиардов кубометров, отметил Юшков. Это соответствует примерно 40-45% общего объема поставок "Газпрома" через Украину. При этом для Австрии российский газ "закрывал около 80% поставок", добавил он. "Конечно, это проблема теперь для Австрии. Зачем они на это пошли?" – задался вопросом эксперт. Объяснения австрийской компании он назвал непонятными. "Как это улучшит ваше (OMV – ред.) экономическое положение, если вы и долг, который арбитраж рассчитал в пользу OMV, не вернете, и текущие поставки от "Газпрома" получать не будете?" – продолжил он. Ранее арбитражный суд Северо-Западного округа запретил OMV продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма. Скорее всего, Австрии надо будет найти дорогого поставщика сжиженного природного газа, который стоит дороже контрактных поставок "Газпрома", предположил Юшков. "Теоретически "Газпром" мог бы перераспределять, например, больше отгружая в адрес словацких компаний. Они могли бы даже реэкспортировать газ в Австрию. Но посмотрим, какое решение примет "Газпром", – сказал он. Если компания будет сокращать объемы прокачки через Украину и встанет в принципиальную позицию, цена на газ в Европе вырастет, продолжил эксперт. "OMV и соседи пострадают от подорожавших цен в Европе", – подчеркнул Юшков.

https://ria.ru/20241117/gaz-1984274366.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, украина, словакия, игорь юшков, газпром, omv, фонд национальной энергетической безопасности, санкции в отношении россии