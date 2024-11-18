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Во Франции потребовали созвать парламент из-за решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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20:20 18.11.2024 (обновлено: 21:23 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984467446.html
Во Франции потребовали созвать парламент из-за решения Байдена по ATACMS
Во Франции потребовали созвать парламент из-за решения Байдена по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
Во Франции потребовали созвать парламент из-за решения Байдена по ATACMS
Лидер партии коммунистов Франции Фабьен Руссель потребовал срочного созыва парламента на фоне возможного разрешения США Украине применять ракеты для ударов по... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:20
2024-11-18T21:23
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Лидер партии коммунистов Франции Фабьен Руссель потребовал срочного созыва парламента на фоне возможного разрешения США Украине применять ракеты для ударов по территории РФ. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Парламент должен быть срочно созван, чтобы обсудить опасности, которые представляет для всей Европы и мира новая происходящая эскалация", - сообщил политик в коммюнике, опубликованном на сайте партии. "В то время как дипломатические инициативы по политическому решению конфликта на Украине возобновляются, блок "ястребов" делает все, чтобы не допустить их реализации: США, Великобритания, Польша, страны Балтии и Франция, которая объявляет о предстоящей поставке истребителей Mirage 2000… Позорно, что французское правительство рабски следует этому процессу", - пишет Руссель. Он предостерег против возможных последствий такой политики и напомнил, что Россия заявляла, что это будет равносильно прямому конфликту со странами НАТО. "Это не просто дальнейшая эскалация, а предполагаемый риск распространения конфликта на европейскую землю… Франция должна порвать с этой политикой, заявить, что французское оружие не может быть использовано на территории России, и отказаться от отправки "Миражей". Условия военной помощи должны быть переосмыслены и подчинены выработке конкретного и срочного политического решения", - заявил Руссель. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
https://ria.ru/20241118/mid-1984460696.html
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в мире, россия, франция, сша, джо байден, atacms, вооруженные силы украины, украина
В мире, Россия, Франция, США, Джо Байден, ATACMS, Вооруженные силы Украины, Украина
Во Франции потребовали созвать парламент из-за решения Байдена по ATACMS

Депутат Руссель потребовал созвать парламент Франции из-за решения США по ATACMS

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Лидер партии коммунистов Франции Фабьен Руссель потребовал срочного созыва парламента на фоне возможного разрешения США Украине применять ракеты для ударов по территории РФ.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
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"Парламент должен быть срочно созван, чтобы обсудить опасности, которые представляет для всей Европы и мира новая происходящая эскалация", - сообщил политик в коммюнике, опубликованном на сайте партии.
"В то время как дипломатические инициативы по политическому решению конфликта на Украине возобновляются, блок "ястребов" делает все, чтобы не допустить их реализации: США, Великобритания, Польша, страны Балтии и Франция, которая объявляет о предстоящей поставке истребителей Mirage 2000… Позорно, что французское правительство рабски следует этому процессу", - пишет Руссель.
Он предостерег против возможных последствий такой политики и напомнил, что Россия заявляла, что это будет равносильно прямому конфликту со странами НАТО.
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"Это не просто дальнейшая эскалация, а предполагаемый риск распространения конфликта на европейскую землю… Франция должна порвать с этой политикой, заявить, что французское оружие не может быть использовано на территории России, и отказаться от отправки "Миражей". Условия военной помощи должны быть переосмыслены и подчинены выработке конкретного и срочного политического решения", - заявил Руссель.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
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